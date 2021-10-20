拍汽車占用機車停等區遭駕駛恐嚇　外籍男仍愛台灣：母國混蛋更多

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名外籍男子，日前騎車準備上班時，看見1輛小客車占用機車停等區等紅燈，隨即拿起手機拍攝後離去，小客車駕駛見狀，立刻從後方追上並持棍棒下車理論；然而雙方因語言不通，王男最後悻悻然離去，但外籍男還是到警局報案，警方通知王男到案說明後，將依恐嚇罪嫌移送。

▲王男見外籍男拿手機拍他後，竟駕車將他攔下並持棍棒下車理論，隨後外籍男也向警方報案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方受理後，積極調閱周遭監視器，掌握這名王姓駕駛（39歲），並通知到案說明。王男向警方供稱，自己是因為路口號誌準備變紅燈時，這名騎車的外籍男子突然停下，導致他剛好卡在機車停等區內，怎知這名外籍男子不僅看了他一眼，還拿手機對著他猛拍，才會一時抓狂追上去理論。

▲起因就是汽車占用機車停等區，才會引發後續恐嚇行為。（圖／記者黃孟珍翻攝）

監視器畫面顯示，王男一下車，手持棍棒上前理論，並推了外籍男一把，卻因外籍男子聽不懂中文，導致雙方雞同鴨講，連進出的民眾都不清楚他們在幹嘛；隨後王男自知無法溝通，氣呼呼的離開現場；外籍男子雖聽不懂他罵什麼，但他拿著棍棒兇惡的表情，嚇得他趕緊報警處理。經到案說明後，警方也將王男依恐嚇罪移送偵辦。

這名外籍男子接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪時表示，維護正義的這件事情基本上是不會改變的，自己遇到的這件事，對方就是個「混蛋」；混蛋世界各地到處都有，他的國家可能更多，或許也是文化差異的關係吧；他認為這應該是個案，「畢竟我接受過太多台灣人的熱心協助，台灣比起其他任何我待過的國家更安全，我還是非常喜歡台灣。」

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