綠營徵詢參選桃園市長？陳時中：現在正值疫情期間

▲立法院衛環委員會，衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中因台灣防疫有成聲望大增，傳出民進黨內部展開徵陳是否參選桃園市長。陳時中今日受訪回應「我想是有傳言吧」，進一步被詢問相關細節時，他僅說「現在是防疫期間」。

2022縣市長選戰逼近，傳出民進黨在雙北及桃園市找不到合適人選參戰，同時造成高層極大壓力。陳時中因為疫情前期防疫有成，聲量大漲，期間也不斷傳出由他出戰台北市長；而今年中旬因國內爆發本土疫情，陳時中民調雖然下跌，但仍有一定水準，現在傳出民進黨黨內幹部探詢前交通部長林佳龍參選台北市長、陳時中是否可能參選桃園市。

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陳時中今日出席立法院社福衛環委員會，會前被問及是否被徵詢參選桃園市，他簡短回應「我想是有傳言吧」，進一步被詢問相關細節時，陳時中仍未鬆口，僅說「現在是防疫期間」即結束堵訪。

指揮中心昨日宣布，於國外接種世界衛生組織(WHO)核發EUL(緊急使用清單)的新冠疫苗種類[AZ、Moderna(莫德納)、Pfizer/BioNTech(BNT)、Janssen(嬌生)、Sinopharm(中國國藥)、Sinovac(中國科興)]，可於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)採取補登，亦視為有效劑次，但不納入COVID-19疫苗接種證明(包含國際預防接種證明書、預防接種紀錄卡及建置中之數位證明)劑次。

昨日記者會中，有記者提問指「有民眾拿大陸接種的證明去換小黃卡做登錄，會要求他收回嗎？」指揮中心副指揮官陳宗彥回應時先確認記者問的是不是「從中國回來的民眾」，接著回應「因為你講大陸，我實在不知道哪一個國家啦！」當場糾正記者中國就是中國，無須用大陸一詞取代，也引發民眾討論。

陳時中被問及此事，他表示，「我想每個人有觀點，可能要請教陳副指揮官」。至於黃卡追回問題，陳時中說，是否追回他不是那麼瞭解，但基本上會註記有打過疫苗的事實，不過相關證明使用，還是要國外接種的原始證明才有效。