店員拒收「對折五倍券」短夾苦主傻眼！網秒吐槽：只能護貝了

▲原PO把五倍券收在短夾裡。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天使用振興券遇到一件很傻眼的事……」一位女網友18日在臉書《爆廢公社公開版》貼文，說她平常用的是短夾，所以振興券放進去難免會折到。沒想到，要使用的時候，店員卻拒絕「妳這個有折過，我們不能收」、「我們公司規定不能毀損。」就有人也納悶「不用皮夾的怎麼辦？都嘛對折之後塞口袋的。」

這位女網友貼出短夾的照片，「我的皮夾就這麼小，沒有對折的話，振興券也放不進去，所以我每張都是對折後再放到皮夾裡。」結果，她到某間店買東西時，本來想用2張200元振興券，加上現金付款，但店員一看到她的券就說「蛤？妳要用振興券喔？」

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接著，店員還跟她說「妳這個有折過，我們不能收」，原PO就傻眼「有折過不能收？這是什麼道理？我每一張都折過啊！」而且之前她也曾在別的店家使用，沒有被拒收過。店員聽到便反問「所以他們都有收喔？」這才接受讓原PO付款。

▲因為短夾SIZE關係，原PO只能將五倍券對折收進皮包。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

對方最後還補了一句「那應該是可以，因為我們公司規定不能毀損」，讓女網友很疑惑「這應該不算毁損吧？」也直呼傻眼，「我從來沒有想過這個問題，到底是我不正常？還是他不正常啊？」

看到貼文後，就有網友也遇過，「上次去超市，（五倍券）皺巴巴的，店員有猶豫，討論了一下才收」、「很多公司會跟員工說，不能收到折到的五倍券，並不是員工的問題」、「去菜市場也有這情況，真無言。」還有人忍不住吐槽，「那我要快點拿去護貝了」、「看來我需要把五倍券裱框。」

另外，查詢五倍券使用方式，在兌領相關Q&A中，有一題「持有破損之振興五倍券，可以兌領嗎？」答案則為「「營業人持有破損之振興五倍券向金融機構申請兌領，除有下列情形之一者照全額兌付外，其餘不予兌付：(1) 破損，但餘留部分在四分之三以上。(2) 破損，但片片能吻合。(3) 污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認。」也就是說，即使有破損，還是能視程度判斷是否能使用。