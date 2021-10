「珍妮」從太平洋清掉9000公斤垃圾　網讚爆：人類又能多活2萬年

▲荷蘭非營利組織 The Ocean Cleanup,使用暱稱珍妮的機具,清除掉9000公斤的海洋垃圾。(圖/取自Facebook/The Ocean Cleanup,下同)



荷蘭非營利組織 The Ocean Cleanup成功研發出暱稱為「珍妮」(Jenny)的新型機具,成功從太平洋中清除掉20000磅(約9000公斤)的海洋垃圾,讓網友開心表示,「人類又能多活2萬年」。

今年27歲的發明家,同時也是 The Ocean Cleanup的創辦人斯拉特 (Boyan Slat),從18歲起就立志清除全球的海洋垃圾,目標是到 2040 年清除 90% 的漂浮海洋塑膠垃圾,但目前為止這個目標仍舊難以實現。

The Ocean Cleanup在2018年首次嘗試使用塑膠垃圾捕獲裝置,但原型機在水中故障,2019年發表新的效能提升機型,但是 The Ocean Cleanup預估要上百具機具才有可能清潔全世界海洋。科學家和工程師開始質疑 The Ocean Cleanup 能否籌到數千萬美元資金。

今年8月初, The Ocean Cleanup 在夏威夷及加州間的太平洋垃圾帶(Great Pacific garbage patch),使用珍妮成功清除將近9000公斤的海洋塑膠垃圾,該組織的統計資料指出,此處垃圾帶有全球最多的海洋塑膠堆積物,超過1.8萬億塊。

斯拉特估計,大約需要10具珍妮,才能在5年內清理 50% 的太平洋垃圾帶裡的垃圾,每一具珍妮可以容納10000~15000公斤的海洋塑膠垃圾。

目前 The Ocean Cleanup 回收這些塑膠製成200美元(折合新台幣約5586元)的墨鏡對外販售,並且將收益投入清理工作,該組織也希望未來與更多消費品牌合作,生產更多再製品。

