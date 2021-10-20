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「珍妮」從太平洋清掉9000公斤垃圾　網讚爆：人類又能多活2萬年

▲▼荷蘭非營利組織 The Ocean Cleanup，使用暱稱珍妮的機具，清除掉9000公斤的海洋垃圾。（圖／取自Facebook／The Ocean Cleanup）

▲荷蘭非營利組織 The Ocean Cleanup，使用暱稱珍妮的機具，清除掉9000公斤的海洋垃圾。（圖／取自Facebook／The Ocean Cleanup，下同）

記者林彥臣／綜合報導

荷蘭非營利組織 The Ocean Cleanup成功研發出暱稱為「珍妮」（Jenny）的新型機具，成功從太平洋中清除掉20000磅（約9000公斤）的海洋垃圾，讓網友開心表示，「人類又能多活2萬年」。

今年27歲的發明家，同時也是 The Ocean Cleanup的創辦人斯拉特 （Boyan Slat），從18歲起就立志清除全球的海洋垃圾，目標是到 2040 年清除 90% 的漂浮海洋塑膠垃圾，但目前為止這個目標仍舊難以實現。

▲▼荷蘭非營利組織 The Ocean Cleanup，使用暱稱珍妮的機具，清除掉9000公斤的海洋垃圾。（圖／取自Facebook／The Ocean Cleanup）

The Ocean Cleanup在2018年首次嘗試使用塑膠垃圾捕獲裝置，但原型機在水中故障，2019年發表新的效能提升機型，但是 The Ocean Cleanup預估要上百具機具才有可能清潔全世界海洋。科學家和工程師開始質疑 The Ocean Cleanup 能否籌到數千萬美元資金。

今年8月初， The Ocean Cleanup 在夏威夷及加州間的太平洋垃圾帶（Great Pacific garbage patch），使用珍妮成功清除將近9000公斤的海洋塑膠垃圾，該組織的統計資料指出，此處垃圾帶有全球最多的海洋塑膠堆積物，超過1.8萬億塊。

▲▼荷蘭非營利組織 The Ocean Cleanup，使用暱稱珍妮的機具，清除掉9000公斤的海洋垃圾。（圖／取自Facebook／The Ocean Cleanup）

斯拉特估計，大約需要10具珍妮，才能在5年內清理 50% 的太平洋垃圾帶裡的垃圾，每一具珍妮可以容納10000~15000公斤的海洋塑膠垃圾。

目前 The Ocean Cleanup 回收這些塑膠製成200美元（折合新台幣約5586元）的墨鏡對外販售，並且將收益投入清理工作，該組織也希望未來與更多消費品牌合作，生產更多再製品。

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