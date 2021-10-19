挹注桃園市庫收入　桃園地稅局爭訟三年取回土增稅近6千萬

▲桃園地稅局爭訟三年，取回土增稅近6千萬。（圖／地稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園地稅局19日指出，復興航空公司於2018年6月間經士林地方法院破產宣告，桃園地院以復興航空公司已受破產宣告，將抵押債權3億9,600萬元分配予彰化銀行，桃園地稅局土地增值稅5,915萬3,036元則不予發款，交由破產管理人處理；桃園地稅局經爭訟三年，取回土地增值稅5915萬餘元，挹注市庫收入。

桃園地稅局表示，復興航空公司因財務問題，2017年間陸續有債權人聲請桃園地方法院強制執行，該公司位於大園區土地，於2018年1月間以5億3,528萬4,666元拍定，桃園地稅局向執行法院陳報拍賣該土地應扣繳土地增值稅5,915萬3,036元，桃園地院以復興航空公司已受破產宣告，將抵押債權3億9,600萬元分配予彰化銀行，桃園地稅局土地增值稅5,915萬3,036元則不予發款，交由破產管理人處理。

桃園地稅局認為，桃園地院就受償地位優先於抵押權人之土地增值稅，不發款將造成國庫損失，為維護租稅債權，依法聲明異議及抗告救濟。桃園地稅局同仁展現維護租稅債權的決心及毅力，積極透過聲明異議及抗告、再抗告程序主張權益，於爭訟三年後，該件具指標性訴訟也獲得最高法院支持，終在2021年10月間收回土增稅款，挹注桃園市庫收入近6千萬。