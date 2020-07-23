復興航空澎湖撞民宅49死！駕駛喊不行後墜毀爆炸　「1年2空難」最終倒閉

▲澎湖空難被認定人為疏失，與興航管理、訓練有因果關係。（影／翻攝自youtube／國家地理National Geographic）

記者崔子柔／綜合報導

2014年7月23日，復興航空GE222班機搭載54名旅客、4位機組人員，當時颱風雨勢過大造成飛機偏離跑道，在通過誤失進場點前後，2位駕駛機長李義良、副機長江冠興花費約13秒時間試圖目視尋找跑道環境，但他們並未遵守已頒布的SOP，因此執行誤失進場程序，最後不幸造成48死的嚴重意外。澎湖空難後隔了短短6個月，2015年2月4日復航又發生「南港空難」43死，復興航空最終也以倒閉收場。

GE222原訂16時從高雄國際機場起飛，16時30分抵達澎湖馬公機場，但因受到颱風麥德姆影響，延至17時43分起飛，18點11分抵達馬公機場外圍申請待命航線。到了19時3分39秒，飛機才獲落地許可；19時5分44秒，飛機解除自動駕駛；19時5分54秒，飛機到達誤失進場點；19時5分58秒，正駕駛詢問「看到跑道了嗎？」，副駕駛回覆「沒有」，1秒後正駕駛也說「沒有」，2秒後副駕駛再次回覆「教官沒有」。

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▲飛機盤旋數十分鐘，卻沒有考慮返回小港或改降其他機場。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

19時6分11秒，兩名駕駛同時呼叫「go around（重飛）」並加油門；19時6分13秒駕駛艙出現不明音響；19時6分16秒，副駕駛員向塔台呼叫：「go around go around」，正駕駛最後一句話是「不行！不行！」，之後飛機就失聯。對照之前飛航記錄顯示，飛機重飛時曾偏離航道，高度也不夠，最後墜毀於機場東面的湖西鄉西溪村。

班機從高空著地，強大衝擊力道讓飛機斷成三大截，據目擊者指出，飛機墜落後馬上起火，接連爆炸，傷者來不及討跑，一瞬間就葬身火海。強大撞擊力道削掉民宅屋頂，機頭卡在一棟磚瓦平房的紅色屋頂上，深色的螺旋槳仍保持完整，白色機身上有大片燒焦痕跡。

澎湖空難共造成49人罹難，9人輕重傷，地面上有5人受傷，另還波及11棟民宅，而隔年2月4日復航又發生「南港空難」，造成機上43人死亡，接連2次意外讓復興航空不再受到信任，於2016年倒閉。

▼GE222機身嚴重損毀。（圖／ETtoday資料照）