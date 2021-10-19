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浮洲合宜住宅法拍涉「假債權真買賣」　監察院糾正內政部、國發會

▲新北板橋浮洲合宜住宅▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲板橋浮洲合宜住宅。（圖／記者張榮恩攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院19日表示，板橋浮洲合宜住宅自2018年大量交屋後，法拍案件頻傳，截至2020年底止，已有55件法拍移轉案，其中39件約7成涉有「假債權、真買賣」之弊端，監察院通過糾正內政部與國發會，並將疑涉不法案件資料函請檢察機關偵辦。

監察院內政及族群委員會、財政及經濟委員會聯席會議19日通過監察委員施錦芳與王麗珍所提調查報告，糾正內政部與國家發展委員會，並將涉及刑事不法之法拍案件資料，函請法務部轉所屬檢察機關偵辦。

監察院說明，負責研擬合宜住宅招商投資興建計畫的內政部，事前政策規劃失周，事後監管作為消極，負責計畫審議及督導考核的原行政院經濟建設委員會，未能確實促請內政部提出有效抑制炒房之配套措施，導致重大經建計畫淪為套利工具，不符居住正義，兩機關均有重大疏失。

糾正案文指出，內政部分別在2010年7月、2011年4月，報經行政院核定「機場捷運A7站」、「板橋浮洲」2處合宜住宅招商投資興建計畫，以低於周邊市價行情讓民眾便宜購屋，但是內政部規劃合宜住宅時，已研議制定住宅法草案多年，住宅政策朝向「只租不售」的社會住宅規劃。

糾正案文認為，換個名稱的出售式合宜住宅，只是為了紓解民怨之臨時性措施，缺乏整體住宅政策規劃，不利政府住宅資源循環使用，且無有效抑制炒房的配套措施，「板橋浮洲」合宜住宅自2018年大量交屋後，部分承購人急於利用法拍規避「閉鎖期」轉售套利，中籤者猶如抽中樂透宅。

糾正案文說明，「板橋浮洲」合宜住宅自2018年大量交屋後，法拍移轉案件頻傳，諸多情狀綜合判斷，實有違常情且手法相同，對照媒體採訪合宜住宅買賣仲介人員的報導內容，確實涉有「假債權、真買賣」。

糾正案文強調，內政部事前未能審慎評估，致招商投資計畫淪為套利工具，政策規劃核有失周，又爆發法拍案件疑涉炒作弊端後，內政部遲遲未見有效因應作為，任令事態發展，影響公權力威信，難認妥適。

糾正案文說，原經建會負責研擬「健全房屋市場方案」，且為「板橋浮洲」合宜住宅投資興建計畫的審議機關，卻未確實促請內政部提出有效抑制炒房之配套措施，反而衍生承購人急於「閉鎖期」內轉售牟利問題，難辭計畫審議不周及督導考核未落實之責。

施錦芳、王麗珍說明，板橋浮洲合宜住宅的主建物及共有部分，每坪平均售價19.5萬元，陽台每坪售價6.43萬元，根據內政部調查，2011年核定時約為周邊房屋市場行情6至7折不等，因此有套利誘因。

施錦芳、王麗珍說，內政部於板橋浮洲合宜住宅出售時，雖已採取預告登記，限制所有權移轉之日起10年內不得出售、出典、贈與或交換，閉鎖期最快自2025年3月起始陸續屆至，但部分法拍案件確實涉有「假債權、真買賣」，透過法拍規避閉鎖期限制，轉售牟取暴利。

施錦芳、王麗珍也說，監察院為遏阻投機炒作歪風蔓延，因此將疑涉「假債權、真買賣」的法拍移轉案件資料，函請法務部轉所屬檢察機關偵查，呼籲民眾守法，並珍惜住宅資源。

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