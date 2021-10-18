醫點名「這項戴口罩規定」：不合邏輯！有點搞笑

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心宣布鬆綁戶外佩戴口罩規定，包含戶外運動、拍照、飲食等狀況，只要是與特定對象，或是與不特定對象保持社交距離，均可拿下口罩。對此，台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇表示，「如果在場上打球要戴口罩，但在場邊拍照的話就可以不用戴」，小心謹慎當然是件好事，但不合邏輯的防疫措施，有時就會顯得有點搞笑。

陳昶宇17日在臉書說，室內運動的人流密度，比大部分餐廳內用都還要低很多吧？而且一般室內運動場所，通風也大多做得不錯，還硬要規定戴口罩才能運動，其實沒什麼道理。

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▲▼10/19起室外運動可不用戴口罩。（圖／記者周宸亘攝）

陳昶宇表示，已超過兩周本土案例幾乎都+0，檢驗到的新增個案，基本上都是復陽但已經沒傳染力的舊案，室內用餐不用隔板跟梅花座（雖然本來用處就不大）；最近室內場所也完全沒人數限制，人潮擁擠不戴口罩的情況下，用餐聊天一個半小時（或以上），應該比室內運動要危險很多吧？

陳昶宇指出，更有趣的是，這次還同時開放室內拍攝不用戴口罩，「也就是說我如果在場上打球要戴口罩，但在場邊拍照的話就可以不用戴喔」，實在不太能理解指揮中心的考量為何，小心謹慎當然是件好事，但不合邏輯的防疫措施，有時就會顯得有點搞笑。

指揮中心17日宣布，二級警戒延長至11月1日，但公布多項鬆綁措施，自19日起民眾只要符合以下情況，都可不用戴口罩：

1、室外運動

2、室內外拍攝個人／團體照

3、農、林、漁、牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作

4、山林、森林遊樂區、海濱活動。

但指揮中心也提醒，民眾仍應隨身攜帶口罩，如果出現相關症狀或是與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

▼指揮中心宣布鬆綁戶外佩戴口罩規定。（圖／指揮中心提供）

