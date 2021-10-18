台北挖眼女2千元交保原因曝！美工刀狂砍涉重罪　竟想和解了事　

▲台北市發生大樓住戶提醒鄰居戴好口罩遭美工刀劃傷、挖演案。（圖／翻攝臉書爆料公社）

記者劉昌松／台北報導

台北市中山區15日發生恐怖挖眼案，王姓女子在臉書爆料，搭電梯時提醒陳姓女鄰居口罩沒戴好，竟遭對方壓在地上持刀砍殺、手指挖眼，送醫縫了好幾針，陳女被依殺人未遂、傷害等罪嫌逮捕送辦，台北地檢署當天諭知陳女1萬元交保，但因陳女沒錢，幾小時後降保為2千元，並請轄區警方加強巡邏。

王姓女子在臉書po文指控，她15日搭乘電梯，發現樓下女住戶口罩沒戴好，好意出言提醒，沒想到走出電梯時，竟然遭到辱罵、被壓在地上拳打腳踢，對方還持刀攻擊、挖她眼睛。王女脖子、臉部、大腿等多處受傷，送醫縫了好幾十針，眼睛也紅腫出血。

大樓保全看到2女在地上扭打見血，趕緊報警，王女立刻送醫急救，陳女則被警方依殺人未遂、傷害等罪逮捕移送台北地檢署。

據了解，陳女目前離婚獨居，應訊時精神狀態正常，對於為何攜帶美工刀一事交代不清，但坦承因為口罩的事情和王女起衝突，陳女表示，過去和王女不認識，沒有宿怨，事發當下她自己也有被攻擊，身上也有一些擦挫傷，陳女否認有針對眼睛部位攻擊，很希望能和王女和解。

但是因為被害人遭到攻擊後，心神未定，辦案人員告誡陳女不要去騷擾被害人，經移送北檢由檢察官訊問後，因看不出陳女患有精神疾病，無羈押必要，諭知1萬元交保候傳，但陳女幾個小時後仍籌不出錢，檢察官降保為2千元，並通知轄區警方加強巡邏查訪，如果發現陳女再有傷害他人的情形，將依《精神衛生法》通知主管機關，並就近送醫。

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