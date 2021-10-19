快訊／i原券第2波中籤號碼出爐　「2組身分證尾數」爽拿1千

▲i原券。（圖／翻攝五倍券官網）



記者黃巈禾／台北報導

原住民族委員會配合「振興五倍券」推出加碼券「i原券」，額度1000元。繼上週第1輪抽籤後，今（19日）下午3時30分原民會進行第2輪抽籤，中籤的號碼為身分證尾數末2碼12、59，明（20日）上午8時30分就會收到中籤簡訊。

i原券額度1000元，份數10萬份，分4週抽籤，抽籤的時間均為每週二下午3時30分，時間依序為10月12日、10月19日、10月26日以及11月2日，各抽出2.5萬名i原券中籤民眾，10月12日抽出身分證末2碼為64、85，總計2萬4364人中獎；10月19日抽出身分證末2碼為12、59，總計，總計2萬8156人中獎。這次沒中獎的民眾也別擔心，還有2次抽獎機會，但最晚須於110年10月29日晚上23時59分登記抽籤，才有機會抽中最後一波的i原券。

符合振興五倍券資格且數位綁定者均可參加抽籤，中籤民眾須使用台灣Pay綁定金融卡帳戶，使用方式為「以台灣Pay掃碼消費」，，適用範圍僅適用於原民會認證店家，可至原民會官網搜尋認證店家，認證店家門口也會張貼「認證店家」專用貼紙及i原券宣傳海報，提供民眾識別。

五倍券綁定「台灣Pay」金融卡帳戶者，消費者使用期間為110年11月5日至111年4月30日止。五倍券未綁定「台灣Pay」者，須先綁定「台灣Pay」金融卡帳戶，並於110年11月6日至111年11月20日期間至五倍券官網完成補登程序，才可以開始消費，消費者，使用期間為110年12月1日至111年4月30日止。

這次共有8個部會推出加碼券，除了經濟部的「好食券」提供給前400萬名領取數位券的民眾外，其餘7個部會的加碼券統一分4週辦理抽籤，每週中籤民眾不重複、每種券別4週中籤名單不重複，因此每種券別每人僅有1次中籤機會，每人最多會抽中4個部會的加碼券。