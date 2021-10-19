全台首發　台南消防車配置盲區AI主動警示系統

▲奇美車電股份有限公司總經理徐學賢，主動捐贈3組AI主動警示系統給予台南市消防局，市長黃偉哲自視察，並感謝業者義行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於近年來常發生大型車輛因盲區及內輪差等因素造成用路人傷亡，奇美車電股份有限公司總經理徐學賢，主動捐贈3組AI主動警示系統給予台南市消防局安南、和緯、永華等3個分隊，希望藉台南市消防局車輛示範性安裝做為全國起跑點，驗證如何有效降低大型車輛前方盲區、側邊盲區及內輪差的肇事率。

台南市消防局指出，根據統計全台大型車事故，一年高達5000件，駕駛的視線死角與大型車的內輪差是肇事主因。而全球每年更高達413000多起汽車事故是由於大型車視野盲區所引起，並造成近160000人死亡。聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）亦相當重視大型車交通事故的問題，其中R151及R159條款皆針對為商用大車相關主動警示系統提出了相當嚴謹的規範，許多先進國家如德國、日本、英國已明確訂定了當地新車型強制配備的法定日程。這次於台南市消防局配置的主動警示系統，即係奇美車電股份有限公司100％台灣研發製造，並已於日本及台灣的第三方驗證單位實車測試通過上述規範的先進駕駛輔助系統。

本次捐贈配置項目計有｢右側盲區暨內輪差主動警示系統（Blind Spot Information Systems，BSIS）｣及｢前方盲區起步滑行主動警示系統（Moving-Off Information Systems，MOIS）｣二大系統，係以AI影像偵測技術，重點保護弱勢的道路使用者（即行人/自行車騎士/摩托車騎士）。當行車起步時或於轉彎時有任何碰撞的風險，該系統將主動以影像標誌、喇叭聲音及閃爍燈光等3種警示方式多面向地提醒駕駛司機，期許有足夠的時間能作出及時反應，避免大型車盲區及內輪差造成的社會遺憾事件。

奇美車電股份有限公司所研發製造之AI主動警示系統，具多國發明專利，目前德國及奧地利等歐洲消防車輛已全面安裝該系統。這次捐贈3組AI主動警示系統於台南市消防局第六大隊所屬分隊使用，實為全台消防車輛首發先例！

市長黃偉哲表示，感謝市府在地扶植之廠商不遺餘力予以回饋，將重視大型車輛駕駛及用路人安全的口號化為行動，此義舉不但強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範，也希望此舉能喚起社會人士之公益善舉，為民眾生命財產安全一起盡心力。

消防局局長李明峯表示：「此次捐贈案除了保障市民生命財產安全，更是提提升消防車輛防禦駕駛安全性，對於救災助益良多。