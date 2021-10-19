　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台首發　台南消防車配置盲區AI主動警示系統

▲奇美車電股份有限公司總經理徐學賢，主動捐贈3組AI主動警示系統給予台南市消防局，市長黃偉哲自視察，並感謝業者義行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美車電股份有限公司總經理徐學賢，主動捐贈3組AI主動警示系統給予台南市消防局，市長黃偉哲自視察，並感謝業者義行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於近年來常發生大型車輛因盲區及內輪差等因素造成用路人傷亡，奇美車電股份有限公司總經理徐學賢，主動捐贈3組AI主動警示系統給予台南市消防局安南、和緯、永華等3個分隊，希望藉台南市消防局車輛示範性安裝做為全國起跑點，驗證如何有效降低大型車輛前方盲區、側邊盲區及內輪差的肇事率。

▲奇美車電股份有限公司總經理徐學賢，主動捐贈3組AI主動警示系統給予台南市消防局，市長黃偉哲自視察，並感謝業者義行。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲奇美車電股份有限公司總經理徐學賢，主動捐贈3組AI主動警示系統給予台南市消防局，市長黃偉哲自視察，並感謝業者義行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局指出，根據統計全台大型車事故，一年高達5000件，駕駛的視線死角與大型車的內輪差是肇事主因。而全球每年更高達413000多起汽車事故是由於大型車視野盲區所引起，並造成近160000人死亡。聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）亦相當重視大型車交通事故的問題，其中R151及R159條款皆針對為商用大車相關主動警示系統提出了相當嚴謹的規範，許多先進國家如德國、日本、英國已明確訂定了當地新車型強制配備的法定日程。這次於台南市消防局配置的主動警示系統，即係奇美車電股份有限公司100％台灣研發製造，並已於日本及台灣的第三方驗證單位實車測試通過上述規範的先進駕駛輔助系統。

▲奇美車電股份有限公司總經理徐學賢，主動捐贈3組AI主動警示系統給予台南市消防局，市長黃偉哲自視察，並感謝業者義行。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲奇美車電股份有限公司總經理徐學賢，主動捐贈3組AI主動警示系統給予台南市消防局，市長黃偉哲自視察，並感謝業者義行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次捐贈配置項目計有｢右側盲區暨內輪差主動警示系統（Blind Spot Information Systems，BSIS）｣及｢前方盲區起步滑行主動警示系統（Moving-Off Information Systems，MOIS）｣二大系統，係以AI影像偵測技術，重點保護弱勢的道路使用者（即行人/自行車騎士/摩托車騎士）。當行車起步時或於轉彎時有任何碰撞的風險，該系統將主動以影像標誌、喇叭聲音及閃爍燈光等3種警示方式多面向地提醒駕駛司機，期許有足夠的時間能作出及時反應，避免大型車盲區及內輪差造成的社會遺憾事件。

▲奇美車電股份有限公司總經理徐學賢，主動捐贈3組AI主動警示系統給予台南市消防局，市長黃偉哲自視察，並感謝業者義行。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲奇美車電股份有限公司總經理徐學賢，主動捐贈3組AI主動警示系統給予台南市消防局，市長黃偉哲自視察，並感謝業者義行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美車電股份有限公司所研發製造之AI主動警示系統，具多國發明專利，目前德國及奧地利等歐洲消防車輛已全面安裝該系統。這次捐贈3組AI主動警示系統於台南市消防局第六大隊所屬分隊使用，實為全台消防車輛首發先例！

市長黃偉哲表示，感謝市府在地扶植之廠商不遺餘力予以回饋，將重視大型車輛駕駛及用路人安全的口號化為行動，此義舉不但強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範，也希望此舉能喚起社會人士之公益善舉，為民眾生命財產安全一起盡心力。

▲奇美車電股份有限公司總經理徐學賢，主動捐贈3組AI主動警示系統給予台南市消防局，市長黃偉哲自視察，並感謝業者義行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示：「此次捐贈案除了保障市民生命財產安全，更是提提升消防車輛防禦駕駛安全性，對於救災助益良多。

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE響不停」
老婆出差傳訊「寶貝，我在616」秒收回　人夫崩潰
一蘭拉麵台中店掛上招牌！　開幕時間點曝光
打擊Deepfake「換臉影片」　臉書台灣官方帳號發聲
短裙空姐「蹲下狂抖」用行李箱擋寒風　黨官下令高層路邊罰站
熱銷手機公布！這款iPhone 勇奪「三冠王」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投突擊安檢2老舊住商大樓　抓包逃生通道「堆雜物」當場開單

2021黑面琵鷺保育季　尋找社區黑琵圖騰贈送限量版黑琵貼紙

打造青埔多元特色公園　議員彭俊豪：納入民眾參與機制

為社會做功德！　桃園即日起公開徵求自薦或推薦各區調解委員

搬新家了！　台電桃園區處東區巡修大樓落成啟用

挹注桃園市庫收入　桃園地稅局爭訟三年取回土增稅近6千萬

台東監理站汽機車號牌網路標售

榮民榮眷基金會致贈國旗口罩　關懷榮民眷健康

台東縣努力拓展鳳梨釋迦國內市場　12／1家樂福上架

藝術家陳文輝駐阿底旦文化故事館　共創人與土地共生藝術

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

分手許維恩3年…KID認：曾天天想到她！　鬆口2人現在關係

狗狗被掉包？洗澡回家「洗出蛋蛋」 店家堅持沒送錯...她大喊：不可能！

大白鴨逛大街！一度對峙跑給警追　被「當街逮捕」送派出所超無辜XD

台南駕駛想插隊被拒竟惱羞逼車　差點撞成一團！離去前開窗怒瞪

情侶擁32cm身高差曬放閃日常　男友俯瞰小隻女友視角像看孩子

南投突擊安檢2老舊住商大樓　抓包逃生通道「堆雜物」當場開單

2021黑面琵鷺保育季　尋找社區黑琵圖騰贈送限量版黑琵貼紙

打造青埔多元特色公園　議員彭俊豪：納入民眾參與機制

為社會做功德！　桃園即日起公開徵求自薦或推薦各區調解委員

搬新家了！　台電桃園區處東區巡修大樓落成啟用

挹注桃園市庫收入　桃園地稅局爭訟三年取回土增稅近6千萬

台東監理站汽機車號牌網路標售

榮民榮眷基金會致贈國旗口罩　關懷榮民眷健康

台東縣努力拓展鳳梨釋迦國內市場　12／1家樂福上架

藝術家陳文輝駐阿底旦文化故事館　共創人與土地共生藝術

短腿集團出巡！曼赤肯貓「犬化」速度過快　柯基傻眼趕進度

日本街訪「最有名的台灣人」　第一名出爐…網友狂推：真國民女神

味全龍斗六愛心系列戰　發起公益捐血活動

2021台劇排行榜TOP10　《火神》奪冠一張表看懂流行趨勢

統一單局3失誤丟分、陳子豪2分砲超前轟　5局象6比4獅

狂買1元塑膠袋「洗發票」 財部將立法「不給獎、追回獎金」

「狼人殺女神」梁以辰上身挖空披風衣　邱子芯穿帥裝：我的第1次

全運會／林昱堂跳遠破大會差點過8M　跑3趟100公尺太累了

寵妻狂人就是他！　寵壞還覺得成就解鎖的四大星座

一蘭拉麵台中店掛上招牌！業者估年底前開幕　網：不用跑台北了

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

地方熱門新聞

國民黨南投縣長初選民調　許淑華勝出

黃捷告小玉　親曝影片「噁心反胃」

嘉義婦遭農機車壓　晚間不治

全運電競《爐石戰記》　台中包辦金銀

雲林振興10%現金回饋　首日共兌出逾872萬元

桃園平鎮車站即將動工　議員關切停車空間

天下民調／全國縣市競爭力台東排名第5

桃園65-67歲莫德納第二劑　10/25、26施打

雲林5倍券憑發票領10%現金　兌換處湧人潮

花蓮健走神秘嘉賓　馬英九+金溥聰現身引騷動

台南永康民宅瓦斯氣爆老婦人送醫

國發會通過　彰化鐵路高架化時代來臨

台南消防車配置盲區A動警示系統

桃園議員建議危樓都更　以公辦方式推動

更多熱門

相關新聞

台南永康民宅瓦斯氣爆老婦人送醫

台南永康民宅瓦斯氣爆老婦人送醫

台南市永康區信義街1處民宅，19日上午10時左右發生瓦斯氣爆，台南市消防局出動大灣、永康消防分隊前往搶救，將81歲雙手及右小腿共2度燒灼傷婦人，以救護車送永康奇美醫院救治，初步勘查疑煮食不慎引起，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

區域健康新指標　台南這區每人擁近4坪綠地

區域健康新指標　台南這區每人擁近4坪綠地

台南藥師為資深藥師做秋季養生

台南藥師為資深藥師做秋季養生

檢察機關與綠能企業聯繫座談會

檢察機關與綠能企業聯繫座談會

台南藍軍請黃偉哲用人唯才

台南藍軍請黃偉哲用人唯才

關鍵字：

台南消防車盲區AI主動警示

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

好幸運！「這組末碼」國旅券、動滋券都到手

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎爭議畫面遭挖！遭指低聲吼《兩天一夜》PD　韓網狂重播

快訊／66歲金曲台語歌手跌倒昏迷　4天未醒加護病房搶救

快訊／金宣虎公司首發聲！沉默2天「還在釐清事實」

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

更多

最夯影音

更多
連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面