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嚴辦速辦「綠能蟑螂」　檢察機關與綠能企業聯繫座談會台南登場　

▲台灣高等檢察署與經濟部能源局，18日舉辦「檢察機關與綠能企業聯繫座談會」，建立檢舉專線，強化聯繫平台，嚴辦速辦「綠能蟑螂」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣高等檢察署與經濟部能源局，18日舉辦「檢察機關與綠能企業聯繫座談會」，建立檢舉專線，強化聯繫平台，嚴辦速辦「綠能蟑螂」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為維護綠色能源之永續發展，強化相關不法犯罪之打擊成效，台灣高等檢察署與經濟部能源局，18日舉辦「檢察機關與綠能企業聯繫座談會」，建立檢舉專線，強化聯繫平台，嚴辦速辦「綠能蟑螂」。

▲台灣高等檢察署與經濟部能源局，18日舉辦「檢察機關與綠能企業聯繫座談會」，建立檢舉專線，強化聯繫平台，嚴辦速辦「綠能蟑螂」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台高檢署與經濟部能源局於18日下午，邀集檢、警、調、廉、海巡等相關機關與台電公司、國內外大型綠能企業業者共同舉辦「檢察機關與綠能企業聯繫座談會」，強化各執法機關與綠能企業之聯繫。

為落實政府「非核家園及綠色能源」之施政方針，達成能源安全、環境永續及綠色經濟之政策目標，排除不肖公務員、民意代表及黑道人物藉機勒索施工廠商，嚴重妨害綠能企業之發展，臺高檢署於法務部指導下，於10月18日下午，在台南市奇美博物館，與經濟部能源局共同召開「檢察機關與綠能企業聯繫座談會」，活動並由台南地檢署承辦，台南市政府協辦。

▲台灣高等檢察署與經濟部能源局，18日舉辦「檢察機關與綠能企業聯繫座談會」，建立檢舉專線，強化聯繫平台，嚴辦速辦「綠能蟑螂」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次會議由台高檢署檢察長邢泰釗主持，法務部部長、最高檢察署檢察總長均親臨指導，並有經濟部能源局、綠能企業重點分布區域之高等檢察署台中、台南、高雄檢察分署、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、橋頭、屏東、花蓮、台東等11個地方檢察署、刑事警察局、法務部調查局、廉政署、行政院海洋委員會海巡署與台電公司及數十家國內外大型綠能企業業者等共同與會。

會中由經濟部能源局、台電公司、台南市政府、法務部調查局及內政部警政署刑事警察局分別自綠能企業主管機關、綠能企業及司法警察機關之多元角度，就綠能企業之政策規劃、開發、建置、營運過程中遭遇之困境、可提供執法機關之協助及執法機關偵辦妨害綠能產業發展之相關貪瀆、黑道介入等犯罪類型及偵辦現況、困境等為專題報告，並由雲林地檢署黃立夫檢察官分享最近偵辦起訴之公務員向綠能產業業者索賄等相關案件之經驗。

續由相關機關與綠能企業進行雙向座談，由與會各機關聽取綠能企業於建設時遭遇之問題，協助企業瞭解各項法令及程序，以避免不肖人士從中牟取不法利益，並凝聚相關機關與綠能企業共同打擊不法犯罪之共識，維護綠色能源之永續發展。

法務部長蔡清祥強調對台灣而言，發展綠色能源已是不可逆的趨勢，維護綠能產業健康發展，是法務部責無旁貸的責任，透過檢、警、調、廉等積極嚴正的執法，做為綠能企業的後盾，才能藉由能源轉型，帶動綠能科技及產業之躍升。各執法機關、綠能行政機關及企業一齊宣誓守護綠色能源發展環境，展現共同積極打擊不法犯罪之決心。

▲台灣高等檢察署與經濟部能源局，18日舉辦「檢察機關與綠能企業聯繫座談會」，建立檢舉專線，強化聯繫平台，嚴辦速辦「綠能蟑螂」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次座談會最後由法務部蔡清祥部長、最高檢察署江惠民總長、台高檢署邢泰釗檢察長、經濟部能源局游振偉局長、台南市長黃偉哲、刑事局長黃嘉祿、調查局黃義村副局長、廉政署鄭銘謙署長、海巡署南部分署耿英傑分署長及台電公司王振勇副總經理共同進行宣誓儀式，以各機關之代表圖徽點亮燈箱，象徵檢、警、調、廉、海巡等執法機關與各級綠能主管機關及企業攜手守護綠色能源發展環境，展現共同打擊不法犯罪之決心，清除綠能企業建設之阻礙，照亮綠色能源永續發展之前景。
建立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」檢舉專線，暢通檢舉不法犯罪之管道，加強偵辦「綠能蟑螂」，優化綠能企業發展環境

台高檢署前於2021年8月30 日已針對妨害綠能產業發展相關犯罪成立督導小組，並責由各綠能產業重點分布地檢署成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，此次更於「檢察機關與綠能企業聯繫座談會」中進一步建立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」檢舉專線，暢通檢舉相關不法犯罪之管道，擴大犯罪情資來源，以利檢、警、調、廉、海巡等相關執法機關共同協力從嚴、從速、積極偵辦「綠能蟑螂」，避免綠能企業遭受不肖份子之阻擾，優化企業發展環境，加速綠色能源量能之提升。

▲台灣高等檢察署與經濟部能源局，18日舉辦「檢察機關與綠能企業聯繫座談會」，建立檢舉專線，強化聯繫平台，嚴辦速辦「綠能蟑螂」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢察機關與司法警察機關強力掃蕩「綠能蟑螂」，目前已偵辦33案，羈押13人，起訴35人，緩起訴8人，扣案（含扣案帳戶內金額）3655萬餘元，自動繳回532萬元，扣押不動產18筆，成果豐碩，並已掌握多家受害廠商及民眾之檢舉情資，將持續積極嚴辦、速辦「綠能蟑螂」。

台高檢署再次呼籲國人支持綠能產業發展，勇於檢舉以遏不法，檢舉貪瀆犯罪，最高可獲1000萬元獎金。台高檢署說，檢察機關對於檢舉人身份必依證人保護法相關規定予以保密，並保障其人身安全，檢舉貪瀆不法案件，檢舉人最高可獲1000萬元獎金，請全民共同支持綠能產業之發展，掃除不法犯罪。

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