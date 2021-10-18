台南藍軍請黃偉哲用人唯才　連任之路才能順利成功

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑，穿著台灣水果T恤，關心水果滯銷議題，也請黃偉哲注意用人問題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑，今天穿著台灣水果T恤，關心水果滯銷議題，也請黃偉哲注意用人問題，對於黃偉哲市長積極爭取連任，議員們也建議市長要注意團隊局處長處世能力，連任之路才會順遂。

蔡育輝直白地說，為了問政嚴謹跟局處長要資料，結果很多局處就是一拖再拖，直至18日早上質詢前幾分鐘才將資料送過來，黃偉哲市長雖然走中間路線尊重議員，不像以前的賴清德完全不尊重議員，團隊官員也有人有樣學樣不尊重議員，黃偉哲市長團隊是否也應學學黃市長走中間路線，不要唬弄議員。

蔡淑惠表示，黃偉哲市長用人唯才，應該不會分事潘派、洪派、郭派、夫人派或是賴系，只要能解決問題，報告成果，行政效率佳，忠貞用心都是好官，因為黃偉哲跟賴清德作風不一樣，議員都很肯定祝他連任成功。

蔡淑惠接著說，疫情期間為了防疫，很多行業都被禁止營業，黃偉哲市長也都遵照中央指示，沒有偷偷放行某些行業去營業，但是今年在民治議事廳開臨時會，有電子遊藝場業者跟她陳情希望知道何時可以復業，詢問經發局長陳凱凌，局長說黃市長曾偷偷想開放，君子不做暗事，何來偷偷放行，中央政策豈容偷偷做，想不到黃偉哲市長連任危機就在市長自己身邊。

談到民進黨的仇共行銷，蔡育輝表示，中國禁止台灣鳳梨進口，鳳梨農憂心價格崩盤，其實鳳梨外銷佔台灣水果出口中國不到一成，接著中國又稱蓮霧和釋迦也藏有害生物禁止輸入，其實去年銷往大陸的蓮霧只有5千公噸，釋迦有只有1萬4千公噸，佔總產量一到二成，勇敢的台灣人要有志氣，不要依賴中國大陸，自力更生莊敬自強，要有骨氣要有志氣，靠國人強而有力的內銷能力，一個人多吃兩粒，不管是鳳梨、釋迦和蓮霧等農產品問題就會迎刃而解。