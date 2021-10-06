崑山科大攜手樹德家商　建置校園VR環景導覽提升競爭力

▲崑山科大攜手高雄樹德家商建置「樹德家商校園VR環景導覽系統」正式發表，期能在後疫情時代中增加競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學在2018年時推出「崑山科大新生校園」環景導覽系統，協助新生在入學時能快速的熟悉校園環境，因應疫情關係，該套系統持續應用，大受好評，崑大希望此項技術能夠幫助到策略聯盟學校，特攜手高雄樹德家商建置「樹德家商校園VR環景導覽系統」正式發表，期能在後疫情時代中增加競爭力！

崑山科大與樹德家商密切鏈結，兩校正在合作教育部產學攜手僑生專班的「資電科技應用專班」，將共同培育境外人才，該次「樹德家商校園VR環景導覽系統」計畫，則由崑大資訊管理系吳國龍老師團隊，與樹德家商資訊室張金鐘主任共同合作，自2021年7月初便開始著手進行，崑大師生多次前往樹德家商拍攝校園景色，並利用暑假期間製作完成，樹德家商非常重視此次合作，在團隊場勘和取景拍攝時都安排專人隨行與協調場域，以利拍攝最佳畫面。

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崑大行政副校長鐘俊顏說明指出，「樹德家商校園VR環景導覽系統」由資管系畢業生組成Easytrip團隊，在吳國龍老師的指導下順利完成，該系統可讓學生與家長透過線上導覽，參觀樹德家商先進的特色教室與專業設備，並且藉由系統的多媒體互動，了解各個特色教室與專業設備的功能，協助樹德家商在疫情時代增加競爭力。

樹德家商陳清美校長表示，該套系統製作期程為期兩個多月，共拍攝100多張環景圖，雙校共同集思廣益，讓各科專業教室的特色能透過畫面與文字視窗，引導閱覽者一目了然，快速了解教學設備，並研擬讓系統加入音效或設計互動小遊戲，期能讓系統操作更為活潑、趣味。同時也對崑大團隊表示感謝，未來在針對人才培育上，將致力加強兩校合作，為學生爭取學習資源。

吳國龍老師說明，Easytrip團隊成立於2018年，致力製作精緻且高互動性的多媒體VR環景導覽系統，近三年帶領學生參加許多競賽與創業，過程中激發出學生的潛力，結合在校所學理論與實務，為樹德家商建置了一套環景導覽系統。未來也將計畫協同教學樹德家商的各科任老師們，學習製作環景的能力。目前則規劃將VR環景導覽系統運用到智慧觀光、老年長照、電子商務等等方面，歡迎大家前往官網觀賞作品（http://arvr.ksu.edu.tw/easytrip/）。