快訊／小玉涉販賣「變臉謎片」牟利　法務部1個月內提草案加重刑責

▲行政院長蘇貞昌（左）、法務部長蔡清祥（右）備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

網紅小玉（本名朱玉宸）涉嫌從去年7月起接受網友匯款客製化台灣知名女網紅、模特、政治人物變臉A片，包括民進黨立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷都受害。對此，行政院長蘇貞昌19日在立法院備詢時表示，應該加重處罰；法務部長蔡清祥則允諾，將在1個月內提出相關修法草案，送至行政院。

立法院今審議「111年度中央政府總預算案」編製經過並邀行政院長蘇貞昌及相關單位首長備質詢，國民黨立委賴士葆在質詢時表示，這幾天網路因為小玉「變臉」沸沸揚揚，但這麼惡劣的行為只有散布猥褻影像、妨礙名譽等罪，最多判3到4個月並易科罰金，「太輕了」，是否有可能加重刑責？

蔡清祥說明，確實依照現行法，處罰太輕了，行政院政務委員羅秉成主持性別平等委員會的時候，就有要求法務部，秉持總統蔡英文和蘇揆的指示， 一定要儘速修法，「我們已經啟動了」。

賴士葆追問，什麼時候可以看到院版；蔡清祥說明，「很快我們就會提出來」，法務部將徵詢各方意見，在1個月內提出來，送到行政院；賴士葆呼籲，利用科技犯罪一定要加重處罰。

蘇貞昌則表示，現在有利用科技犯罪的相關法規，但是應該加重處罰。