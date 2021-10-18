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藍營多位主委曾涉賭、殺警、被管訓　綠營：朱立倫把亂鬥藍染黑

▲▼國民黨主席朱立倫於大愛獎頒獎典禮受訪。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／朱立倫辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨18日公布15個縣市黨部主委人事案，其中多位被綠營指出，多涉入刑案、被管訓。民進黨發言人周江杰受訪時表示，國民黨主席朱立倫顯然把「亂鬥藍染黑了」。

對於國民黨所公布的主委名單，綠營人士認為，仍是一慣的「黑影重重」，原先矢志要「改革」國民黨的朱立倫，最新提出的地方黨部主委名單卻與過去的國民黨「一脈相承」。

該人士說，光是「竹竹苗」三位主委就曾因為組織犯罪遭到管訓，桃園的主委曾捲入地方賭博電玩案，彰化縣的主委也曾涉入殺警案。他分析，明年是地方大選年，朱立倫要最快速的掌握地方組織，最有效率的方法就是「非黑即金」，但這形同「政治魔戒」，一旦戴上了，台灣的民主政治就難以脫身於黑金的詛咒裡。

這位人士說，對於自己的黨部主委黑影重重，國民黨過去在回應時曾稱「藍營政治人物雖然有不良的紀錄，但那都已是過去式」，這樣的道德標準，似乎也只有國民黨才說得出口。

他表示，陳柏惟因為出入過電玩場所，就被抹為參與賭博，而涉入賭博電玩經營的，卻可以成為國民黨的主委，別人就是「黑著底」，而國民黨就是「黑沒洗」，聽到國民黨這樣回應還真滑稽好笑。

對於這份名單，民進黨發言人周江杰受訪時表示，朱立倫要找誰當他的黨部主委是他的自由，但朱立倫過去要別人和黑道劃清界線，上任後卻立刻邀請這些爭議人士擔任地方黨部主委，絲毫沒有避諱，顯然朱立倫把國民黨的「亂鬥藍染黑」了。

周江杰指出，民進黨曾被質疑有黑道入黨爭議，在2013年率先將排黑條款列入黨章規範，我們也逐步強化相關機制，如今包含建置了AI網路自動查詢系統，只要是參與組織犯罪、犯過毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪刑者，都無法加入民進黨，嚴格杜絕黑道入黨。

國民黨公布名單，包括基隆市黨部主委吳國勝、桃園市黨部主委邱奕勝（桃園市議長）、新竹縣黨部主委陳見賢（新竹縣副縣長）、新竹市黨部主委許修睿（新竹市議長）、苗栗縣黨部主委鍾東錦（苗栗縣議長）。

在中南部方面，有彰化縣黨部主委蕭景田（彰化縣農會理事長）、南投縣黨部主委林儒彬、雲林縣黨部主委陳瑞雄（雲林縣農會理事長）、嘉義市黨部主委蔡明顯、屏東縣黨部主委廖婉汝（立委）。

另外，在東部及外島地區，則有宜蘭縣黨部主委張建榮（宜蘭縣議長）、台東縣黨部主委吳秀華（台東縣議長）、澎湖縣黨部主委許國政（馬公市民代表會主席）、金門縣黨部主委吳興邦（前金門縣消防局長）、連江縣黨部主委陳雪生（立委）。

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