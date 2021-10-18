蔡英文慰問城中城家屬被消音　羅智強：這就是和馬英九的差別

▲蔡英文赴高雄市立殯儀館捻香，並弔唁城中城火災罹難者。（圖／記者張榮恩攝）



記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文16日前往高雄市立殯儀館慰問城中城火災罹難者家屬時，被發現消音。對此，前總統府發言人、國民黨台北市議員羅智強18日批評，蔡英文最新力作，就是當一個只有畫面、沒聲音的消音總統，城中城傷亡都社會弱勢，號稱最會溝通、心最軟的蔡英文竟在探視傷患時消音，留下假似關心的畫面，強迫媒體配合大內宣。

羅智強表示，一個民主國家的總統，竟害怕接受民意檢驗，連家屬的陳情，連傷患的不滿，都在算計、害怕負面影響，其計算之冷血，其意圖之威權，實在嘆為觀止，馬總統時根本沒這個問題，出訪不會屏蔽媒體，就算空間受限或有特殊理由，也會讓各家媒體輪值拍攝，「所以你常常會看到馬英九被正逢傷痛的民眾嗆聲的畫面」。

羅智強指出，有一次陪著馬總統去訪視災民，災民在遠遠的地方，就開始嗆馬總統，其實馬總統已經走開，聽到災民的聲音後，還是停下來繞回去，耐心細心聽民眾抱怨不滿，這就是馬英九的柔軟心；洪仲丘事件時，馬總統親自到洪仲丘靈堂參加告別式，被家屬嗆到狗血淋頭，馬總統就是面對，請問有去「消音」嗎？

羅智強提到，洪仲丘事件嗆馬英九嗆道一夕成名的洪慈庸，甚至後來還當上立委、好不風光，看到馬英九和蔡英文這兩個人的對比，能不讓人唏噓感嘆嗎？只有內心最威權的蔡英文，用公播帶做大內宣，竟把現場受害者家屬消音，只有真正在乎人民痛苦跟聲音的馬英九，才能坦蕩蕩面對民眾的批評，這就是兩人氣度和民主素養的差別。