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她花「好食券」竟扣五倍券：我很怕　經濟部回應了

記者陳俊宏／綜合報導

有民眾使用「好食券」吃速食，一查數位五倍券回饋時發現，竟然被拆帳，一筆扣了好食券，另一筆則是扣五倍券，讓她疑惑明明好食券還有額度，五倍券卻被吃掉。對此，經濟部回應，回饋會有時間差，如果發現有異只能詢問銀行端。

民眾只要在10/29前綁定數位五倍券，就可獲得500元好食券。當事人投訴《東森新聞》表示，發現消費拆成兩筆，一個是186元的好食券，一個是29元的五倍券。

▼215元花費被拆成29元五倍券和186元的好食券。（圖／東森新聞）

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她花「好食券」竟扣五倍券：好害怕　經濟部回應了。（圖／東森新聞）

當事人當下對186、29元這兩筆金額完全沒印象，但加在一起發現不對勁，這215元竟是她在速食店的花費，卻被拆成兩筆，「我很怕說，好食券它不是要超過500塊，它才會扣到五倍券的部分，可是它這樣子就已經用到五倍券。我會覺得說，之後我在使用上的話，它會不會帳上亂扣。」

當事人詢問紓困振興專線1988，客服回應該狀況確實意外，但得詢問銀行端。經濟部中小企業處則指出，因好食券回饋有時間差，在新的一筆回饋同時可能額度已用完，且1988沒有消費者個資，得自行向銀行詢問。

▼民眾只要在10/29前綁定數位五倍券，就可獲得500元好食券。（圖／翻攝好食券網站）

好食券。（圖／翻攝好食券網站）

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