港特首林鄭月娥禮賓府內跌倒手部骨折住院　政務司長暫代職務

▲香港特首林鄭月娥18日晚間於禮賓府內跌倒，手肘輕微骨折。（圖／翻攝香港政府網）

記者魏有德／綜合報導

香港特首林鄭月娥昨（18）日晚間於禮賓府內跌倒，自行前往醫院檢查後，醫生證實右手手肘輕微骨折，需留院觀察。行政長官辦公室表示，原訂於今（19）日舉行的行政會議及會前記者會取消，林鄭月娥休假期間，政務由行政司司長李家超暫代。

▲林鄭月娥出席東京殘奧港隊返港歡迎儀式。（圖／翻攝香港政府網）

《東網》報導，林鄭月娥不小心在樓梯跌倒受傷，目前身在瑪麗醫院。警員在瑪麗醫院識別傳媒，保安級別明顯加強。

據了解，林鄭月娥昨（18）日曾出席3項公開活動，其中，在香港馬鞍山體育館為東京殘奧港隊代表舉行歡迎儀式。林鄭月娥表示，香港運動員近期在各項大型國際體育比賽都取得驕人成績，在前所未有的挑戰以及各地運動員水平提升的情況下，香港殘奧隊仍表現優異，取得2銀3銅，多個項目躋身八強，「展示了永不放棄的體育精神，亦令香港充滿正能量。」

不過，林鄭月娥當晚在禮賓府內傳出跌倒受傷，經送醫檢查後發現右手肘關節處輕微骨折，傷勢雖不嚴重，但醫生仍建議留院觀察、休假調養。原訂今（19）日要舉行的行政會議及例行記者會也將取消，林鄭月娥休假期間的特首職務由政務司司長李家超代理。