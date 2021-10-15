爸幫14歲女兒「手洗胸罩、內褲」　網狂喊不舒服：有點變態

▲一名港爸會幫14歲女兒手洗內衣褲，引發網友議論。（示意圖／CFP）

實習記者林郁婷／綜合報導

培養親近的親子關係，是養成幸福人格的家庭模式，但如果親密過了頭，也會讓人懷疑真相「不單純」。即有一名香港網友表示，認識一名爸爸會幫14歲女兒「洗內衣褲」，對方解釋只是「順手洗」，但他覺得無法接受，應該要教她自己洗，學習獨立才是對的作法，大多數網友也認為，這位父親的行為不妥當，甚至有點變態。

根據《中國報》報導，一名香港網友日前在論壇「親子王國」發文，表示一位認識的父親會幫14女兒手洗內衣褲，詢問這麼做的原因後，該名父親表示，洗完澡後洗自己的衣物時，就順手將女兒的貼身衣物一起洗起來，覺得這沒什麼不對，反而為自己有幫忙做家事而感到自豪，至於為什麼不是媽媽幫忙洗，父親表示，因為太太是家中最慢洗澡的人，就沒有幫她洗內衣褲。

原PO聽完非常不能接受，覺得應該讓她自己洗，但因為是對方的家務事，沒有多加評論，於是上網詢問大家意見。

不少網友覺得該名父親的行為有點不妥，直呼「噁心」、「好尷尬啊」、「無法接受，感覺好變態」。網友也提到，女兒既然已14歲，應該教她自己洗貼身衣物，獨立自主，「14歲可以自己洗了啊」、「女兒要學會獨立，照顧自己」、「不要慣壞她」；但也有人認為這是他們家的家務事，外人無庸置喙。