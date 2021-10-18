虎豹潭2小仍失聯！19日坪林再成立第二指揮所　重裝部隊水下搜救

記者陳以昇、林冠吟／新北報導

新北雙溪區虎豹潭16日下午因溪水暴漲，造成31名參加「自然體驗營」的民眾不幸遇上山洪，其中2大4小因此被湍急的溪流沖走，截至目前已尋獲4人，仍有2小尚未被尋獲。新北市消防局副局長陳崇岳稍早也發表最新搜救重點，明天預計將在坪林虎寮潭成立第二前進指揮站，希望可以把握黃金72小時，盡快找到失聯的2小。

▲虎豹潭尚有2小失聯，新北市消防局宣布19日將在坪林成立第二指揮所。（圖／記者陳以昇攝）



虎豹潭16日因一場午後大雨，造成溪水暴漲，31名參加「自然體驗營」的民眾不幸遇上山洪，其中2大4小在橫跨「梳子壩」到對岸時，不幸被沖走，截至目前已造成4死悲劇，尚有8歲的劉姓女童與15歲的陳姓少女仍未被尋獲。新北市消防局副局長陳崇岳稍早表示，18日趁著山區雨勢趨緩，出動含民間搜救團體共318人與車輛、船艇等機具共110台加入協尋，並將梳子壩、壽山宮、保成坑、六和橋、北勢溪古道、畚箕湖、三水潭、黑龍潭及烏嘴長潭等9個區域作為重點搜救區域，可惜截至下午5點止，仍只發現劉姓女童的雨衣和紅色登山鞋，並未找到失聯的2人。

▲▼除陸面部隊外，陳崇岳也指出將趁著天氣好派遣重裝部隊下水搜尋。（圖／記者游宗樺攝，下同）



陳崇岳指出，19日的天氣狀況預計會比今天更好，水位也會更低一點，明天開始仍會以三水潭附近最為主要重點，同時也會派遣救難隊員分成兩隊在水域附近，下到河面進行搜索，並將主力集中在發現劉姓女童遺失物附近的第7、8、9攔截點，希望能在握黃金72小時內找到2位失聯者。

陳崇岳表示，經團隊重新討論搜救計畫後，預計明天將於坪林虎寮潭處成立第二前進指揮所，並交由第四大隊大隊長負責指揮，在搜救人力上也會增加為350名搜救隊員，同時趁著天氣好、水底視線較佳，派遣重裝部隊下水搜救，看看是否有可能卡在大石頭縫裡。

▲新北市消防局副局長陳崇岳表示，19日會將主力集中在發現劉姓女童遺失物附近的第7、8、9攔截點，希望能在握黃金72小時內找到2位失聯者。。（圖／記者陳以昇攝）



此外，新北市長侯友宜也在18日下午2點30分再次前往前進指揮所，了解搜救進度，指示全體搜救人員務必針對尋獲待救者衣物處，加強事發點下游、畚箕湖至烏嘴長潭沿線持續搜索，緩流區、渦流區、河旁樹枝縫及河中石縫，同時勉勵救難人員在進行搜救工作時，也應注意自身安全。