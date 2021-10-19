寶島眼鏡推振興樂透包十萬優惠等你拿　消費不限金額再加碼週週抽iPhone13

▲寶島眼鏡聯手60品牌推出「振興樂透包」，不只呵護你的靈魂之窗，還讓你玩到哪就優惠到哪。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／台北報導

五倍券上路！你的購買清單列好了嗎？想買的東西太多、各品牌活動優惠琳瑯滿目，不知該從何下手，如果有人直接把吃喝玩樂的各種優惠方案一次打包，那就太方便了！寶島眼鏡響應振興五倍券、聯手60品牌推出「振興樂透包」，於寶島眼鏡門市消費不限金額就可以把限量的振興樂透包帶回家！

寶島眼鏡看準消費者需求，從美食、玩樂、旅遊、購物、享受等面向與各品牌串連，不僅守護靈魂之窗也要滿足身心需求，疫情趨緩下、走出家門享受台灣之美，寶島眼鏡讓你擁有清晰的「視界」、再送你滿滿優惠，讓你踩點踩到哪就優惠用到哪。

▲寶島眼鏡週週抽iPhone13，於活動期間每次消費即獲一次抽獎資格，消費次數越多中獎機會越高。

於10/8～12/31活動期間到寶島眼鏡實體門市或EYESmart會員網站線上消費（不限金額），每次消費就可以獲得一次抽獎資格，將會贈出11支iPhone 13，消費次數越多中獎機會越高，想要把優惠通通打包再帶iPhone回家的人，可要把握機會。

比起上一次的振興券，這次的振興五倍券金額較高，也讓消費者更加精打細算、調整購物重點，把消費主力放在「提升品質」與「善待自己」上，例如：戴很久的眼鏡。五倍券來的正是時候，一年的結尾，是該好好犒賞自己的靈魂之窗。

▲來配鏡就享超狂優惠！下載寶島APP會員點數3倍送。



▲想換眼鏡就趁現在，活動期間來寶島眼鏡配鏡，結帳金額滿千折百，還有寶島眼鏡會員點數3倍送（1點=1元）。



▲補貨隱形眼鏡的好時機就是現在！



替靈魂之窗換新眼鏡的同時也別忘記補貨隱形眼鏡，海昌隱形眼鏡全系列商品滿1,088元現折100元，MIMA、Déesse全系列商品滿888元現折100元，睛靚午茶系列彩色日拋4盒299元，想要哪種迷人電眼都沒問題；照顧靈魂之窗由內而外缺一不可，寶瑞葉黃素複方系列買就折100元，幫你一起呵護水亮亮的大眼睛。眼神自信迷人，臉部也要散發光彩，RADIQUEEN全系列面膜買1盒送1盒超划算。

▲振興樂透包內容豐富，走到哪優惠到哪，這次出遊你就是最罩的那一個。

疫情讓人久未安排旅遊，有寶島眼鏡振興樂透包，到觀光工廠邊玩邊長知識，再入住人氣超高的知名旅店，再享受餐廳美食、買杯手搖，最後把在地的好商品帶回家，大朋友小朋友的需求一次滿足！

如果是與另一半的甜蜜旅遊，那就去遊樂園跟農場捕捉快樂回憶，再入住舒適的四星酒店，疫情期間好久沒有享受SPA跟按摩，趁機會跟另一半一起好好放鬆一下，還能幫對方挑選旅程中的紀念，寶島眼鏡振興樂透包讓這趟旅行玩得更盡興、又不會太傷荷包。

懂買的消費者總能用同樣的錢換到更多優惠，其實他們只是比別人更懂得把握機會，於活動期間10/8～12/31，來寶島眼鏡實體商店消費（不限金額）即可獲得「振興樂透包」一份，持券可享各合作品牌優惠，只要消費就可參加記名抽獎，消費幾次就能有幾個抽獎名額，且無次數上限，iPhone13週週抽、總有一支可能寫著你名字，振興樂透包總價值超過10萬元，還不快來寶島眼鏡買好買滿！



現在就來領振興樂透包►https://bit.ly/3a6jai2