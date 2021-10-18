喊沒經費宣傳車卻遭吐槽太豪華　刪Q陣營：羅智強借的

▲刪Q陣營的宣傳車遭吐槽豪華，發言人MAX解釋是台北議員羅智強出借。（圖／翻攝臉書《中二小喇叭》粉絲團）

記者游瓊華／台中報導

台中市第二選區、基進黨立委陳柏惟罷免案進入決戰周，再過五天就要投票。陳柏惟的工作人員在臉書上貼出照片對比陳柏惟挺Q宣傳車是小貨車改裝加上手寫加油標語，但反觀稱「小蝦米對抗大鯨魚」的刪Q陣營卻是宛如變形金剛般的大型貨櫃車，側邊還有大型螢幕播放刪Q畫面。對此，刪Q發言人Max也回應，這台車是台北市議員羅智強借用，把反萊豬戰車改裝而成，下周就要歸還。

刪Q總部自罷免開始即對外宣稱罷免所需的用品，小從原子筆、大到電腦、桌椅等都是靠民眾捐贈。領銜人楊文元日前在公辦說明會也提到，這場罷免是一個不平等的戰役，刪Q總部沒有像立委有資金動員，全是靠著民眾支持走下去。

但由陳柏惟團隊主任陳建良經營的臉書粉絲專頁《中二小喇叭》就貼出照片，對比刪Q陣營與陳柏惟陣營宣傳車，還寫道「對手的宣傳車 vs 我們的宣傳車，當然是我們的比較厲害又有誠意」，引來大批網友留言指「上面的那台完美詮釋什麼叫做用錢砸死人」、「有有錢志工真好」

▲刪Q陣營解釋，大型宣傳車是台北議員羅智強出借。（圖／刪Q陣營提供）



對此，刪Q發言人Max回應，罷免總部從一開始都是靠熱心志工捐贈，從桌椅、酒精甚至原子筆等皆是，宣傳車也僅是3台小發財車跟貨車改裝，貼上罷免標語，相當簡陋，但北市議員羅智強知道後，將反萊豬專車改成刪Q專車出借給他們，下周就要歸還，「接下來大家就可以看到非常厲害的戰車，感謝羅議員的支持跟幫忙！」