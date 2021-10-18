虎豹潭4死2失蹤　1分鐘看懂「野營自保4招」！溪水暴漲3徵兆必知

▲虎豹潭目前搜救進度。（圖／林宜潔製）

記者施怡妏／綜合報導

新北市雙溪區虎豹潭16日發生一起意外！「大自然體驗營」老師、學員、學生家長共31人前往該處，不料，其中6人（2大4小）遭洪水沖走，17日陸續尋獲2大2小的遺體，目前還有2名女學生失蹤，對此，《ETtoday新聞雲》製作3張圖片，關於目前的搜救進度，以及秘境野營自保4招，讓讀者一目了然。

事件發生後，相關單位水陸空全面進行搜救，17日上午清晨6時45分先是尋獲45歲鍾姓男子，8時45分尋獲9歲蔡姓女童，10時40分尋獲11歲劉姓男童，11時40分在六合橋下找到48歲陳姓家長。目前仍有8歲劉姓女童、15歲陳姓少女尚未被尋獲。

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另外，《ETtoday新聞雲》製作2張圖片，關於在秘境野營時，該注意哪些事情，以及當意外發生時，能夠如何自保，讓大家可以玩得開心，也可以玩得安心。

▲被水沖走後，有2招可以應對。（圖／林宜潔製）

【溪水暴漲前的徵兆】

1. 溪水齊頭水漲

2. 水面變得混濁

3. 水流突然加速

【被水沖走的應對方式】

1. 攻擊式：會游泳的人，逆流而上往45° 角游回到岸上。

2. 防守式：手抱胸口臉朝上、腳朝向下游抬起來做仰漂。

▲秘境野營自保方式。（圖／林宜潔製）

【秘境野營自保】

1. 勿赤腳過溪，用登山杖平衡。

2. 水深過膝，涉水要戴漂浮裝置。

3. 不要超過比大腿深的河流。

4. 溪水轉濁表示上游爆雨，山洪爆發，應立刻上岸。

【怎麼判斷要變天了】

1.看雲相

2.看氣壓計

3.看風向

4.看紫外線指數