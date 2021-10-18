豪雨沖毀卑南溪水覆蓋揚塵防制措施　台東縣府積極搶修

▲增加卑南溪市區周邊道路洗灑頻率。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東因連日豪大雨，暴漲的溪水沖毀卑南溪河川水覆蓋揚塵防制措施，日前溪水量趨緩，台東縣政府立即投入修復，台東縣政府表示，目前已進入東北季風季節，水覆蓋修復期間，強勁風勢容易造成河川裸露地揚塵，進而影響空氣品質，民眾可透過手機下載台東環保局開發的APP「揚塵一把罩」，或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/），即時掌握最新空氣品質資訊，提前做好居家及自身揚塵防護措施。

饒慶鈴表示，水覆蓋工程一直是近年來守護台東空氣品質很重要的方式，這幾天東北季風增強，加上連日豪雨沖毀水覆蓋，已指示環保局加速修復沖毀的水覆蓋區域，在修復期間，強勁風勢可能造成河川揚塵情形，呼籲民眾須隨時關注空氣品質預報資訊，留意縣政府發布相關訊息，提早做好居家及自我保護措施，降低揚塵對身體的傷害。

環保局指出，10月16日起，卑南溪水流稍微趨緩，該局立即派怪手在河床裸露地進行搶修，希望在東北季風影響擴大之前，盡速完成大面積水覆蓋措施，並增加卑南溪市區周邊道路洗灑頻率，若河川揚塵發生影響空氣品質時，將會發布相關警訊通知，請居民務必緊閉門窗，外出時記得配戴口罩，可透過手機APP「揚塵一把罩」，或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網接獲相關訊息，提前做好自我保護措施。