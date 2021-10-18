全運會台東射擊奪首冠！柔道莊琇茹、莊尚晉兄妹雙雙摘金

▲今年全運會台東代表隊柔道競賽莊琇茹、莊尚晉兄妹雙雙摘金，成績斐然。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

全國運動會17日進入第2天賽程，台東縣代表隊傳佳績 ，男子組射擊金利偉華16日即奪隊史首冠，17日在柔道項目由莊琇茹、莊尚晉兄妹雙雙摘金，累計至今共獲四金二銀六銅。

正在新北市舉行的全國運動會，16日上午即傳出捷報，男子組射擊項目，目前仍就讀台東體中高二的金利偉華，為台東縣在個人賽奪下一金，也是台東代表隊參加今年全國運動會的首金。

目前唸台東大學的莊琇茹則在女子組柔道項目第二量級摔出一面金牌，莊尚晉則在男子組柔道第三級也奪金，目前台東縣代表隊獲4金2銀6銅；另外女子角力自由式第一級林詠薰也奪得1面金牌。

台東縣府教育處表示，全國運動會臺東縣代表隊成績統計表

一、金牌成績如次:

(一)男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽－金利偉華選手

（二）男子柔道第三級莊尚晉。

（三）女子柔道第二級莊琇茹。

（四）女子角力自由式第一級林詠薰。

二、銀牌成績如次:

(一)男子組輕艇競速1000公尺單人愛斯基摩艇－林旻昱選手

（二）女子組角力自由式第三級王芷萱選手

三、銅牌成績如次:

(一)男子組輕艇競速1000公尺雙人愛斯基摩艇－林誠、林旻昊選手

(二)男子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇－林誠選手

(三)男子組輕艇傳統舟艇200公尺－團體第3名

(四)混合組射擊10公尺空氣手槍混合賽－金利偉華、鐘儀茹選手。

（五）女子柔道第二級溫韶玟。

（六）女子柔道第一級徐琬筑