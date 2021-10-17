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台東太麻里圍火座談　饒慶鈴與部落青年面對面

▲饒慶鈴與部落青年共同商討部落議題。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲饒慶鈴與部落青年共同商討部落議題。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為凝聚部落青年聲音，提升青年參與公共事務的機會，台東縣政府17日於太麻里力卡珈琲辦理第2場部落青年圍火座談會，縣長饒慶鈴親自與部落青年們面對面共同商討部落議題、聽取意見，聚焦青年們各方的主張及觀點，日後也將建議納為未來計畫方針。

縣長饒慶鈴表示，為了蒐集及凝聚部落青年意見，提供未來縣府制訂原民政策的意見管道，去年縣府首創「Ringu to kapah a malaholol部落青年圍火座談會」，期盼能更貼近部落需求、強化解決部落問題，今年延續於「南迴線」、「海岸線」、「縱谷線」、「市區」辦理4場青年圍火座談會，邀請全縣各部落原住民族青年代表（18歲以上40歲以下為原則）參與會談，希望廣泛蒐集青年對公共事務的建議，由下而上產生共識，推出政策措施。

原民處說明，「青年圍火」源於在傳統上部落討論公共事務時，總是圍坐在一起，「圍火」也象徵團結，直接聽取大家的想法，更草根、實際地支持部落青年圓夢，在彙整與分析大家的意見和建議之後，也對應行政資源，逐步形成政策措施。

第2場次選在「力卡珈琲」一起圍火暢談，因力卡珈琲是縣府原民處成功扶植店家，自108年起參與部落食尚店家空間營造及設備改善計畫，提供民眾部落旅遊服務及文化推廣，圍火據點選擇在力卡珈琲舉行也能代表部落傳承的能量及場域。接下來部落青年圍火事務座談會將於10月24日市區-巴布麓巴拉冠、10月31日海岸線-舞嗨文化工作坊辦理，歡迎部落青年一同前來凝聚部落事務觀點，為部落發聲。

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