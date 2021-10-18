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請大家來台南看黑琵　2021黑面琵鷺保育季24日開幕

▲台南市農業局號召全台親子民眾，來台南賞黑琵，體驗生態旅遊，也品嚐新鮮海產，一起關心黑面琵鷺保育行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市農業局號召全台親子民眾，來台南賞黑琵，體驗生態旅遊，也品嚐新鮮海產，一起關心黑面琵鷺保育行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2021黑面琵鷺保育季」系列活動行前說明會，18日在市府民治中心舉行，由農業局副局長陳仲杰正式公布10月24日以「黑琵•happy 2021愛黑琵」為主題，在七股特生中心黑面琵鷺展示館開幕，號召全台親子民眾來台南賞黑琵，體驗生態旅遊，觀賞黑琵和各種冬候鳥，也品嚐新鮮海產，一起關心黑面琵鷺保育行動。

▲台南市農業局號召全台親子民眾，來台南賞黑琵，體驗生態旅遊，也品嚐新鮮海產，一起關心黑面琵鷺保育行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市立學甲幼兒園「8隻小黑琵」表演小小黑琵愛跳舞（oh!Happy day）揭開序幕，台南市長黃偉哲表示，全球黑琵族群逐年成長，2021年元月間全球普查總數達5222隻，首次突破5000隻大關，較去年4864隻增加358隻，其中在台灣的黑琵有3132隻，約佔全球總數6成，創下歷年新高。其中台南的數量有2114隻，占全臺灣的67.5％，主要在學甲濕地、七股、四草地區，其中學甲濕地556隻刷新4年前428隻記錄，顯見台南是黑琵最愛場域，也代表台南在棲地的優化逐漸顯出效果。

▲台南市農業局號召全台親子民眾，來台南賞黑琵，體驗生態旅遊，也品嚐新鮮海產，一起關心黑面琵鷺保育行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局副局長陳仲杰指出，2021黑面琵鷺保育季系列活動包括節能減碳卡打車賞黑琵打卡逍遙遊、廢鐵成鋼黑琵創作展、黑琵保育季繪本「小黑琵度假遊學記」第2輯度冬、找尋台南市長黃偉哲野放「T85」黑琵來渡冬、社區黑琵圖騰、2021黑琵親子輕旅行等。雲管處長徐振能肯定市府與生態保育學會舉辦黑面琵鷺保育季系列活動，一年比一年成果豐碩，吸引許多遊客來台南體驗生態觀光活動。

▲台南市農業局號召全台親子民眾，來台南賞黑琵，體驗生態旅遊，也品嚐新鮮海產，一起關心黑面琵鷺保育行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲管處長徐振能、行政院雲嘉南服務中心副執行長王開玹、市議員沈家鳳與陳秋宏、立委郭國文助理黃熙順、賴惠員助理、市議長郭信良特助林佳佳、民進黨市黨部秘書郭守義及都到場，有市立學甲幼兒園「8隻小黑琵」表演、保育科長朱健明報告第一本繪本的成果、宅港國小校長曾千純公布第2本黑面琵鷺繪本「度冬」製作情形、廢鐵成鋼鐵雕黑琵創作者賴銘傳，講解如何以廢鐵製作鐵雕黑琵過程，隨後手持【黑琵•happy 2021愛黑琵】主題看板登場，告訴大家今年黑琵來了，黑琵保育季也陸續登場了！

▲台南市農業局號召全台親子民眾，來台南賞黑琵，體驗生態旅遊，也品嚐新鮮海產，一起關心黑面琵鷺保育行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

與會人士手持系列活動手持版，宣導保育季活動啟動了，對於台南地區因為有規劃良好的黑面琵鷺保護區以及多處濕地，讓來台渡冬的國際級保育鳥類黑面鷺有良好的棲地渡冬，每年成長數量顯著成長，展現台南地區保育成果十分肯定。

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