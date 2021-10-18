台南青年路停E8立體停車場　榮獲最佳規劃設計類金質獎

▲台南市交通局辦理「東區青年路停E8立體停車場」，榮獲「最佳規劃設計類-金質獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2021國家卓越建設獎揭曉，台南市政府得獎32件，是政府機關第一名，交通局辦理「東區青年路停E8立體停車場」，榮獲「最佳規劃設計類-金質獎」。

市長黃偉哲表示，台南市政府申請中央前瞻基礎建設計畫補助9座立體停車場，各工程正如火如荼地推進，預計111年起陸續完工後，不僅增加逾4200席汽、機車停車位，紓緩停車場用地設置不足的情形，更可透過立體多目標使用，將土地效益利用極大化，提供更多公共設施空間。



交通局表示，現代立體停車場的設計，是可以成為城市的新地標與地方門面，青年路停E8立體停車場，融合在地的老榕樹印象與周邊神學院景觀，讓停車場彷彿穿了件會呼吸的綠葉外套；同時，兼顧美觀與通風、採光的設計，更符合台南市綠建築節能、省碳的目標；此外，里民活動中心與社區中庭的結合，可望為停車場帶來更多的生氣，停車場完工後，勢必成為民眾休閒遊憩的好去處、好厝邊。



交通局長王銘德表示，青年路停E8立體停車場位於台南市東區人口稠密處，周邊停車需求高，原有平面停車場使用率已高達8成，立體多目標開發後，停車位將從原有的80席提升至200席，並增加44席機車供給，係解決東區停車空間不足的一劑強心針，台南市各座立體停車場皆依既定的期程辦理；未來，停車場陸續完工後，將引入智慧停車服務，能有效減少民眾尋找停車位與車輛時間，持續提升停車場之服務品質。