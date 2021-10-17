國家卓越建設獎台南全國第一　市圖新總館喜獲特別獎

▲2021國家卓越建設獎揭曉，台南市政府得獎32件，是政府機關第一名，其中市圖新總館獲得最佳環境文化類特別獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021國家卓越建設獎揭曉，台南市政府得獎32件，是政府機關第一名，其中市圖新總館獲得最佳環境文化類特別獎，市長黃偉哲表示，趁著秋分之際，歡迎民眾們不妨來趟新總館建築與文化之旅，一同享受陽光、綠地、空間之間的互動及深具台南文化底蘊之勝景。



文化局表示，總工程造價新台幣17億元7600多萬元的台南市立圖書館總館新建工程，為市政重大建設之一，除了提供民眾舒適多元之閱讀學習空間及休憩之外，更肩負提升本市閱讀風氣及文化教育之重責大任。





整體建物設計取材於台南老屋之老窗花元素及竹林、竹簡之意象，轉化為淡金色的外觀格柵，隱喻著台灣最老百年公共圖書館的傳承，即將在此基地展開下一個百年基業；外觀格柵的精準設計、製造與施工吊掛，有賴於營造施工團隊確實掌握，才能依序完成，並帶給民眾於不同角度下透過不同的光線折射體驗出公共圖書館的趣味風情以及企欲傳遞的文化意義。



而建物外觀採官帽型由外往內退縮設計，因應炎熱的在地氣候條件，提供遮蔭，呼應環境所需。內部空間更是透過各種智慧建築及綠建築設計方法進行節能減碳的作為。值得一提的是新總館擁有一座高達1.9公頃之「閱之森」特色公園，設置廣大綠林、街道家具及共融式遊具，讓男女老少皆能享受室內戶外的休憩空間，並成為周遭地區居民的後花園。藉由上述巧思，本案始能由眾多建築作品中脫穎而出，取得環境文化之特別獎，實至名歸。