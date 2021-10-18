陳修將入所編號曝！安穩睡到連翻身都沒有　還看《一公升的眼淚》

▲陳修將被收押在彰化看守所。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

76行者總召集人陳修將涉嫌殺害胡姓女友， 16日凌晨2時被收押禁見在彰化看守所內，編號「059」，穿白上衣、踩藍白拖，他與毒品犯嫌及另一名殺人犯嫌被羈押在三人房內，三餐正常，這2晚都睡得非常安穩，也借閱3本書，心情似乎非常平穩，下午也會安排放風。

▲陳修將被收押在彰化看守所內。（圖／記者唐詠絮攝）

陳修將以往愛家形象，在涉嫌殺害22歲胡姓女友後全部毀滅，陳進到看守所後的編號059，據悉他自稱有高血壓、但情緒完全看不出有一絲的波動，異常的安穩，能吃能睡，三餐作息正常，雖然16日被收押當天，心跳一度高到90，但進到房內後卻睡到簡直沒翻過一次身。

據了解，「059」進到看守所後，與同房獄友相處融洽，睡在房間地板內側，但話不多，也借閱「一公升的眼淚、黛安娜傳及最後的人間場」三本書，16日至今進入第三天，三餐都吃得下飯，今天早餐吃喝清粥配麻油筍及嫩薑片，看他也都吃得津津有味。

所方原訂周一上午安排禁見房放風，但早上有演習活動，改到下午進行，收押禁見按照規定不能通信、不能會客更不能寄送物品，只能由家人安排律師接見，截至中午尚未見到有律師出現。