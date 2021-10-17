女友生前求救「將哥打我」　陳修將冷看她遺體回警3個字

記者張靖榕／綜合報導

「76行者」召集人陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友於16日凌晨被彰化地院收押禁見。檢警先前訊問時，出示胡女12日LINE傳給家人身上瘀青的照片，訊息寫下「將哥打我」；陳修將聲稱當晚胡女拒絕上床睡覺，他抓胡女頭髮要她睡覺，雙方掙扎一陣後他就自己先睡，隔日醒來就發現胡女已倒地身亡，他更對胡女身上瘀青一律表示「不知道」。

▲陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友，現遭收押禁見。（圖／翻攝陳修將臉書、胡女臉書）

《聯合報》報導，檢警在法醫解剖胡女時帶陳修將進去面對胡女遺體，但本身就是遺體修復師的陳修將全程相當鎮靜，表示14日深夜醒來看到胡女坐在地板看手機，問她在和誰聯絡，雖然她有回對方是一名男性，但也不講是誰。他聲稱抓住胡女頭髮要她睡覺，還一度要搧巴掌，但被她躲過後就自己先睡了，15日凌晨醒來發現胡女已經倒地身亡，為搶時間他直接開車送醫。

檢警出示胡女12日LINE傳給家人的手腳瘀青照片，並附文字「將哥打我」，要求陳修將解釋，但他堅稱只是要胡女上床睡覺，沒有打人。至於摩鐵現場地毯有一處凹陷，周圍布滿血跡和落髮，以及法醫發現胡女頭部有碰撞傷口導致硬腦膜下出血，陳修將也堅稱「不知道」。

彰化地院裁定對陳修將收押禁見，檢警也繼續擴大偵辦，包括當晚和胡女聯絡的男子身分、陳修將金錢糾紛、投宿摩鐵的原因，以及和胡女的相處關係。