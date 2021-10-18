「快被將哥打死」成遺言！陳修將女友背景曝　友：她曾炫耀他多好

記者陳俊宏／綜合報導

知名遺體修復團體「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將，涉嫌於摩鐵拉扯22歲胡姓女友頭髮、甩巴掌致對方死亡，遭收押禁見。對此，與死者一起長大的朋友說，胡女很善良孝順，每個月給家人2、3萬元生活費，「她幾個月前還跟我炫耀說，她男朋友對她多好」，實在不解為何會發生悲劇。

胡女弟弟說，陳修將做的壞事很多，除了之前有外遇過，也會毆打姊姊，讓他很火大，「我姊姊才22歲，姊姊並沒有被其他人追求，但陳修將因為起疑心，就對姊姊施暴。」

▲▼胡女與弟弟感情很好。（圖／家屬提供）

據了解，陳修將原本還想南下高雄，支援城中城大火的遺體修復任務，怎料，事發當時卻在彰化汽車旅館與胡女吵得不可開交，最後演變成命案。

「憑什麼我姊姊死，他就不用死？」胡女弟弟痛斥，「我跟媽媽希望陳修將能判死刑，這種人渣不死一死，真的對不起我姊姊。」

而胡女6日先傳自拍照給弟弟，當時已被打到熊貓眼、臉頰紅腫；12日在汽車旅館又急傳訊息說，「我快被將哥打死了，趕快來接我」，沒想到竟成了最後遺言。

▲▼胡女和已婚的陳修將交往，她6日傳被打到鼻青臉腫的自拍照給弟弟。（圖／記翻胡女、陳修將臉書、家屬提供）

而與胡女一起長大的好友，得知噩耗也心痛無法接受，接受《東森新聞》訪問指出，她是一個非常孝順、很節儉的女孩子，每次都給家人2、3萬元，自己可能留5、6000元，夠生活吃飯就好。

據了解，胡女是桃園人，原本做寵物美容、網拍女裝，後來在八大行業帶小姐，認識大她18歲的已婚陳修將，崇拜他的善良好形象，為愛走天涯，去彰化改做禮儀業，租屋同居當小三，交往快2年。

胡女好友說，她的個性是「報喜不報憂」，在前幾個月，「她還跟我炫耀說，她男朋友對她多好」，想不出來為何會發生這樣的悲劇。

▼陳修將遭收押禁見。（圖／東森新聞）

