城中城惡火46命！2檢察官勘驗「疑似起火點」…現場停留34分鐘

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市鹽埕區14日凌晨2時許發生嚴重火警，造成46人死亡、41人受傷的慘劇！高雄地檢署主任檢察官洪瑞芬、檢察官廖偉程15日上午到火災現場進行勘驗。

▲▼高雄地檢署主任檢察官洪瑞芬、檢察官廖偉程15日上午9時30分自地檢署出發，到火災現場進行勘驗。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

根據檢警初步調查，研判起火點位於一樓某骨董店後方的套房，套房郭姓男住戶與黃女為情侶關係，事發前一天深夜2人在套房發生爭吵，郭男負氣騎車離開，黃女則繼續和友人飲酒，過程中燒檀香驅蚊。

黃女14日凌晨離開時，疑似將檀香餘燼扔至垃圾桶，加上現場有數罐卡式瓦斯罐及易燃物，火勢瞬間一發不可收拾。她被傳喚到案說明後，第一時間供稱將餘燼丟入垃圾桶，接著又改口說有將餘燼帶走處理，最後改口稱「忘記怎麼處理」。

高雄地檢署主任檢察官洪瑞芬、檢察官廖偉程15日上午9時30分自地檢署出發，到火災現場進行勘驗。2人戴起工地帽後便進入1樓古董店後方的小房間，查看疑似起火點，勘驗完1樓後，便轉往樓上勘驗，約10分鐘後下樓，在火警現場停留總時長約34分鐘。

洪瑞芬指出，檢方今日只是單純勘驗現場，火災鑑識部分高雄市消防局已完成鑑識，檢方為求慎重，才會再到現場勘驗一次，至於案件偵辦的部分，檢警目前正積極蒐集相關證據，包括訊問證人等，希望能儘早釐清案情、還原真相，至於相關事務將由地檢署發言人統一說明。