台北大樓恐怖挖眼！女住戶出電梯遭鄰居猛砍…白衣濺滿血

▲台北恐怖挖眼案，女子遭樓下住戶攻擊。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

台北市中山區15日發生恐怖挖眼案，一名王姓女子在住處搭電梯，看見鄰居口罩沒戴好，好意出言提醒，竟遭持刀砍殺、手指挖眼，導致臉部、脖子、大腿等多處受傷，送醫縫了好幾針，讓她十分恐懼，會不會以後出門都要戴安全帽。

這名王姓女子在「爆料公社」表示，她15日搭乘電梯，發現樓下女住戶口罩沒戴好，好意出言提醒，沒想到走出電梯時，竟然遭到辱罵、被壓在地上拳打腳踢，對方還持刀攻擊、挖她眼睛。

▲王女全身多處傷口，到醫院縫了好幾針。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



王女遭到攻擊，脖子、臉部、大腿等多處受傷，送醫縫了好幾針，眼睛也紅腫出血，讓她感到心有餘悸。

警方到場後，將動手女嫌帶回，後續依照殺人未遂移送，案件正在偵辦當中。警方調查，犯案的是陳姓女子，與王姓女子是鄰居，2人素不相識，至於實際動手原因，仍待進一步釐清。

▼只是好意提醒戴口罩，竟然遭到攻擊。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



王女十分驚恐，她平時住在國外，為了照顧高齡母親，才回國同住，沒想到竟然發生這種狀況，惡鄰居就住在樓下，現在想要出門，都想著要不要戴安全帽。

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