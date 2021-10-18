抓這叢樹枝保命！虎豹潭落水9歲女童吹哨獲救　冷靜還原經過

記者郭世賢、林冠吟／新北報導

新北虎豹潭16日下午因溪水暴漲，造成31名參加「自然體驗營」的民眾不幸遇上山洪，其中2大4小因此被湍急的溪流沖走，截至目前已尋獲4人，仍有2小尚未被尋獲。其中，一名9歲的王姓女童當時也被湍急的溪流沖走，但卻冷靜地抓住岸邊樹枝，不斷吹哨求救直到其他人見狀，趕緊將她救起。

▲虎豹潭事件中，被沖走的9歲王姓女童，機警地抓住岸邊樹枝，並不斷吹哨引起注意，直到同行家長見狀趕緊將她拉起。（圖／記者郭世賢翻攝）



31名民眾16日下午參加「天大地方自然公司」所舉辦的「自然體驗營」古道健走活動，卻疑似因為帶隊的蘇姓女子誤判情勢，山上突然下起暴雨，造成河水暴漲，讓當時走在「梳子壩」上準備橫跨過溪的2大4小被湍急的河流沖走，其中一名王姓女童在事發當下也被沖走，不過卻冷靜地抓住岸邊樹枝，不斷吹哨，直到其他人見狀才趕緊將她拉上來。

▲▼虎豹潭事件中，被沖走的9歲王姓女童，機警地抓住岸邊樹枝，並不斷吹哨引起注意，直到同行家長見狀趕緊將她拉起。（圖／記者郭世賢翻攝）



瑞芳分局長王鴻儒還原當時狀況指出，第一時間受理報案後就急忙趕到派出所，抵達的時候11名民眾已經在派出所安置，並將有受傷的人做簡易傷口包紮，只是王姓女童全身泥濘的抱到派出所來，因此有引導她先去盥洗，並交換其他小朋友的衣服穿，讓她保暖不失溫。

▲瑞芳分局長王鴻儒指出，女童當下十分冷靜，只是全身泥濘，當下趕緊引導她去盥洗。（圖／記者郭世賢翻攝）



王鴻儒表示，女童當下非常冷靜，還可以還原事發經過。女童說，當時很幸運的被沖到岸邊，有抓到岸邊的樹枝，之後就沿著樹枝往上爬，並不斷吹哨，直到其他人發現、把她抱起送到派出所。根據現場畫面指出，女童當時緊緊抓住的樹枝相當細，在當時水流如此湍急之時，還能冷靜地抓住樹枝、吹哨引起他人注意，直到同行家長見狀趕緊將她抱起，著實相當不容易。