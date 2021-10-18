小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

記者張君豪／台北報導

網紅奎丁日前曾出面控訴有不明影像製作團隊，透過俄羅斯加密軟體Telegram開設「台灣網紅挖面群組」，把迷片女主角換成台灣知名女網紅，後製換臉影片在該群組販售並提供樣本，讓網友趨之若鶩，被換臉成為A片性愛女主角的包括網紅奎丁、龍龍、白癡公主、蕾菈、甚至是高雄市正妹議員黃捷、立委高嘉瑜都成為性愛女主角，刑事局正式接獲報案展開調查、17日持搜索票到新北市樹林區逮捕操盤製作換臉迷片販售牟利的網紅「小玉」朱玉宸（26歲）及知名美聲系網紅、常與小玉搭檔拍片的Youtuber「笑笑」耶姓女子（24歲）、莊男（22歲）等涉案工作室成員。

►快訊／不只小玉被抓！搭檔笑笑也被逮捕 連自己都「露臉下海」

▲刑事局17日行動到新北市樹林逮捕網紅「小玉」朱玉宸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局17日行動到新北市樹林逮捕網紅「小玉」朱玉宸及另名女網紅笑笑耶姓女共犯也遭上銬移送。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，雖然Telegram群組加密難以追查，但警方根據消費者購買換臉A片金流，發現該群組營利者確實就是網紅綽號「小玉」的朱玉宸，警方發現小玉利用現有製播YouTube影片器材團隊、透過大陸發行的DeepFace軟體建模換上女明星、網紅、民代擔綱名人性愛影片演出，後製並出售牟利，粗估它們不法獲利超過1千萬元新台幣。

▲刑事局17日行動到新北市樹林逮捕網紅「小玉」朱玉宸，警分析其犯案手法。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局執行網路情蒐，發現從2020年7月起有數名網紅之性愛影片於網路上流傳，警方求證後、發現影片均非本人所拍攝，均從「台灣網紅挖面」推特粉絲專業流出，手法就是透過上述軟體、將藝人或網紅的臉部圖像移植到色情片AV女優身上製作成色情影片販售得利。警方指出這種惡俗行為已經觸犯散播猥褻物、妨害名譽等罪刑，刑事局偵四大隊情蒐後、報請台灣新北地檢署指揮偵辦。

警方調查、該群組粉絲只要支付新台幣幾百元會員費用，就可不加入渠所經營之該加密群組，就可線上瀏覽網紅換臉色情片。加上小玉定期舉辦「票選」「集資」活動，網友選出哪位知名網紅，朱玉宸就會製作該網紅換臉性愛影片上傳販售。警方統計到今年10月初，遭朱玉宸製作換臉成色情影片受害網紅名人超過百人，不法獲利高達千萬元新台幣。

專案小組10月17日持搜索票前往朱玉宸於新北樹林區住處、工作室執行搜索，拘提朱嫌及2名後製影片共犯到案，查扣現金458萬5000元、金融帳戶存簿13本及金融卡、電腦2台、硬碟2顆、手機2支、BENZ名車1台等贓證物，法官裁定扣押朱男不法金流共3筆。警詢後，依散播猥褻物、妨害名譽等罪解送新北地方檢察署偵辦。

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