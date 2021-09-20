特斯拉挑戰阿婆灣失敗！飛越水溝衝入檳榔園　網驚：拓海式停車

▲▼ 台三線297公里特斯拉不慎開過山溝駛入檳榔園。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣台三線中埔阿婆灣向來是汽機車飆速天堂，臉書社團《大埔阿婆灣-路況回報》熱心網友上傳20日早上6時許一特斯拉，疑似下山轉彎速度過快，車子不慎駛向對向車道開入山溝照片。網友議論紛紛，「自殺式攻擊?」、「山坡下有充電樁?」、「今日特斯拉灣命名成功」、「這是阿婆彎的特斯拉拓海式路邊停車，」、「二手女用香香特斯拉即將上市」「肯定是自動駕駛的問題」，讓電動百萬名車挑戰嘉義山路初登場意外曝光。

據了解，該車20日上午6時50分被發現逆向開進台3線 297公里處檳榔田，疑似駕駛下山不熟路況轉彎失速不小心跨越對向車道，還飛過一旁山溝，幸運的是被一旁檳榔樹卡住免於跌入山下，熱心車友將車子不慎開入山坡旁檳榔園訊息分享到臉書社團提醒上下山車友注意車況，卻意外發現該車款為要價上百萬的特斯拉 model 3，也引起網友一陣討論。

嘉義台3線312公里一處大彎道路邊的「柑仔店」因為前老闆娘陳富多以國罵並豎中指告誡飆車騎士要注意來往安全，與車友詼諧互動被稱為「幹譙阿嬤」，也因阿嬤經營雜貨店，因此該路段被稱為「阿婆灣」。