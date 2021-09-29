▲成大醫學院攜手群創光電，成立醫學影像中心，副總統賴清德、台南市副市長戴謙、成大校長蘇慧貞等人共同見證下，舉行揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫學院29日宣布成立「醫學影像中心」，擘劃3D醫學影像基礎研究目標，成大醫學院指出，醫學影像中心結合面板大廠群創光電裸視3D前瞻顯示技術，希望開發3D重建影像軟體，提升3D影像重建時與原始切割影像的吻合度與切割準確度。

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成大醫學院「醫學影像中心」由成大醫學院院長沈延盛與群創光電總經理楊柱祥代表合作雙方，在副總統賴清德、台南市副市長戴謙、成大校長蘇慧貞、副校長賴明德、成大醫學院外科學科主任曾堯麟、南科管理局局長蘇振綱、工業局副組長呂正欽共同見證下，舉行揭牌儀式，期許成為精準健康產業示範場域。

沈延盛院長認為，「醫學影像中心」開啟3D醫學影像跨界研究先河，醫界與科技業強強聯手，意義重大。沈延盛強調，大量、各式各樣的影像重建，讓醫生在類比環境練習技術，提高準確性和安全性，達到精準手術預測，這是一條辛苦、但創新之路。

成大醫學院胸腔外科執全國胸腔微創手術之牛耳。成大醫學院胸腔外科主任曾堯麟指出，近年來隨著電腦斷層（computed tomography, CT）技術的進步以及低劑量肺部CT（low dose chest CT, LDCT）的推廣，愈來愈多沒有任何臨床症狀的肺部微小的肺結節被發現。這些肺結節有一定的比例是早期肺癌以及與其相關的病變，位置精準的手術切除範圍，無論是在診斷或是治療都有很重要的角色。

成大胸腔外科致力於發展微創精準肺部手術，特別是單孔胸腔鏡複雜性肺節及亞肺節切除手術（uniportal VATS complex segmentectomy and subsegmentectomy），此技術目前獨步於國內及亞太國家，吸引國內外胸外醫師手術觀摩，學習及交流。

曾堯麟指出，目前臨床醫學影像軟體有三大問題，第一是電腦斷層(CT)建構的2D影像無法精確劃分肺節與肺節間的界限（intersegmental plane），也無法精準評估病灶與預計切除面的距離；第二是目前的3D重建軟體重組出的3D圖像，網格化後透過表面渲染重組3D顯示，影像卡通感與網格感，其影像顯示於2D螢幕也缺乏實際立體及空間感，對於經驗不足的年輕醫生學習有限; 第三是目前3D影像重建無法做到影像獨立切割，需賴醫師專業判斷。裸視3D前瞻顯示技術可望提升3D影像重建時與原始切割影像的吻合度與切割準確度。

成大醫學院積極布局前瞻顯示科技於醫療教學領域，去（109）年6月沈延盛院長建置人工智慧虛擬實境教室，結合AR、VR、MR技術於教學中，提升學生學習成效。近年來由於大體老師的難以取得，加以虛擬實境（AR/VR）技術的蓬勃發展，人體影像解剖桌、虛擬實際手術模擬等教學系統相繼推出，不僅以立體方式呈現原本複雜的解剖構造，允許學生由各個角度，學習特定構造之位置及走向，同時也可模擬手術及侵入性治療的過程，為醫學教育奠定更好的基礎。