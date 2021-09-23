熱情重回主場　成大再度啟動2021全大運

▲2021全大運將於10月1日到5日在國立成功大學再次啟動，復辦6項運動賽事，23日上午成大舉辦祈福儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

重回主場！2021全大運將於10月1日到5日在國立成功大學再次啟動，復辦6項運動賽事，包括橄欖球、羽球、網球、田徑、射箭、舉重。這是全大運舉辦51年來，史上首次因為疫情一度停辦而再度重啟賽事。

23日上午成大舉辦祈福儀式，在光復校區雲平大道集結全大運選手代表，熱情邁開步伐向前衝破終點線，既象徵選手突破困境的堅毅精神，也代表成功大學努力克服困難，恢復辦理2021全大運的決心與勇氣。

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成大校長蘇慧貞、教育部參事葉丁鵬與台南市副市長戴謙分別致贈選手祈福鹽，為全大運送上台南在地熱情與信仰能量，齊心祝福賽事圓滿成功。「重回主場，再困難，我們一起挺過。」成大校長蘇慧貞表示，人生有很多重回主場的時刻。面對疫情挑戰，成大始終沒有放棄復辦全大運。5月15日停辦後，校內同仁持續做好準備，仔細規劃復辦方案，反覆的推敲、討論與演練，期待為選手帶來更安全、更健康、更安心的全大運。

東京奧運台灣選手精彩表現令人難忘。2021全大運是東奧之後台灣首場大型運動賽事，教育部參事葉丁鵬表示，賽事復辦不僅僅是將活動辦完，更是對運動選手們的尊重與承諾，感謝成大突破萬難，讓選手得以重回主場，大顯身手。一如成大接手主辦時所感受到的熱情，2021全大運10月1日復辦，再次看見成大以智慧科技、運動精神，再創賽事經典。

台南市副市長戴謙表示，全大運是台南時隔40年迎來的重要運動賽事，感謝成大規劃縝密的防疫計畫，讓賽事順利進行也守護全台南市民。祈福鹽結合台南北門200年鹽業文化與南鯤鯓代天府王爺信仰，有趨吉避凶、祈求平安吉祥的深刻含意，祝福成大10月復辦全大運，平安成功！

2021全大運復辦以賽事為主，防疫考量，取消開閉幕典禮及選手之夜，各比賽場館精準計算進出人流。精彩賽事採線上直播，不開放觀賽。

6項賽事分別在成大光復田徑場、中正堂、自強網球場、自強橄欖球場、長榮大學田徑場、綜合體育館以及台南市立網球場進行。成大表示，復辦賽事期間，選手與相關人員須遵守獨立動線、單一入口規定，進入成大校園需提前下載「成大資訊公告平臺 APP」，進行入口防疫通關檢測，顯示為綠色燈號才能順利進場。

9月28日0時起，「成大資訊公告平臺 APP」也將開放TOCC填寫，敬請所有參賽人員進場前，依規定完成填寫，並將賽前3天內PCR核酸檢測陰性證明、賽前3天內快篩陰性證明，或賽前14天完成新冠疫苗接種1劑正本證明擇一上傳。

因應本土新冠肺炎疫情，全大運史上首次停辦再復辦，自5月中旬停辦，時隔140天的中場休息，選手仍持續不斷練習，始終沒有放棄為接下來的比賽預備，此刻，他們已準備好，重回主場，在全大運場上揮灑熱情，締造佳績！