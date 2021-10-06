女力崛起！　成大電機女碩士開拓LED外銷藍海

▲安捷光電科技公司董事長王怡蘋（右1），透過國外參展接下大額訂單。（圖：王怡蘋提供，下同）

記者林悅／台南報導

電機系女生少，創業的少之又少；白手起家的安捷光電科技公司董事長王怡蘋，12年前剛考進成功大學，一入學就創業做LED燈，靠著研發技術開創藍海，首年營業額就破千萬元，目前客戶已遍及全球近10個國家。

37歲的王怡蘋留著一頭俐落短髮，原本學商，大學時暑假去電路板工廠打工，發覺對工科有興趣，毅然轉系念電機系，並考取成功大學電機工程學系碩士班，王怡蘋說，台灣當時LED剛起步，看到市場前景，放棄研發部門月薪55K，在研一時勇敢走上創業之路。創業首年營業額破千萬元 斥資數千萬擴廠研發高階設備

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王怡蘋創業初期以LED一般燈具、植物燈起家，「校長兼撞鐘」自行研發設計燈具，寫規格書、製作型錄，還得跑國外參展；在校同時一邊上課、做實驗、寫論文等，常常從早忙到半夜1、2時許才回宿舍，積極認真、勇於挑戰的她，當時也透過到德國、日本參展接下大額訂單，創業第一年就拚出破千萬的營業額。

走過新創初期的種種挑戰，王怡蘋近年更研發高階LED與雷射醫療器材設備，並斥資數千萬擴廠，設置醫療器材P2無塵無菌GMP廠房，產品涵蓋眼科、牙科、皮膚科，如今佔整體營業額的八成，已是專業醫療器材研發製造廠，外銷版圖更遠至德國、西班牙、日本、韓國、印度等多個國家。

▲王怡蘋（左）感謝成大電機所教授梁從主（右）指導協助。

王怡蘋說，學習與創業路上凡事親力親為，面對困難始終未有放棄的念頭，雖然辛苦卻樂在其中、甘之如飴，尤其成大的團結與傳承，更是她最大的後盾，特別感謝梁從主教授、周明慶、曾偉菁等學長姐和實驗室團隊、育成中心的指導協助，讓她一步一腳印不斷改進、精進，用領先的技術逐漸擴大版圖；指導教授梁從主說，「生意囝歹生」，肯定王怡蘋一入學就展現出企圖心，也很努力投入未知領域，那種精神搭配機運，造就現今的成功事業。

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