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虎豹潭4死2失蹤！專家「當天水量如36座奧運泳池」　揭3保命關鍵

▲▼虎豹潭意外。（圖／記者郭世賢翻攝

▲虎豹潭意外。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者林昱萱／綜合報導

新北雙溪區虎豹潭昨（16日）因溪水暴漲，造成4小2大遭不幸沖走的事故，其中2大2小被尋獲後，已不幸身亡，目前仍有2名孩童仍未尋獲。對此，臉書粉絲專頁「雪羊視界 Vision of a Snow ram」在臉書發表文章，以專業的角度教導民眾，認識「集水區」，以及重要的保命關鍵。

雪羊視界 Vision of a Snow ram：

《 野溪必備的生存之道：認識集水區 》

國慶連假山難餘波未平，沒想到10/16在淡蘭古道中路的虎豹潭就發生了重大意外，一場午後暴雨，導致溪水暴漲沖走2大4小的慘劇，至今仍有2人失蹤，尋獲的4人悉數身亡。

這場震撼社會的溪谷意外，來自一場始料未及的超級暴雨，讓溪流在短短20分鐘內，從發現苗頭不對想掉頭，到水勢已大到可以把人沖走。我們不討論這間打著「體驗」之名偽裝成自組團的商業團，是如何失職、輕忽溪谷與氣候所帶來的風險而導致重大悲劇，而是想以登山者研究地圖的角度，和大家聊聊在台灣的自然環境裡，只要遇到「溪流」，都必需重新認識，並且謹慎再謹慎的重要知識：「集水區」。

▲雪羊視界分享專業知識。（圖／雪羊視界 Vision of a Snow ram提供）

▲雪羊視界分享專業知識。（圖／雪羊視界 Vision of a Snow ram提供）

所有落在範圍裡的雨，都會聚集到這條河中

其實，這個觀念國中地理課本就講過了，只是台灣過去強調填鴨的失敗教育，讓人們大多在求學階段只把它當考題背一背，拿完分就忘，而不是拿來應用在真實生活中趨吉避凶。

集水區的定義是，當你站在一條溪流的某一點時，從河流的一岸找一條稜線（山脊、最高點），沿著它不斷往高處走去，在到達山頂後，繼續沿著山峰與山峰之間連結的稜線走，並且持續讓溪流流域保持在稜線的固定一側，最後沿稜線下降至當初出發那一點的另一岸，就完成了一個「環溪流」的Ｏ型路線。這條線就是集水區的輪廓了。
就像圖中的綠色線，是由紅點「虎豹潭」位置起算的兩個集水區，由於綠線在離開河流後持續沿著稜線描繪，所以可以依著二條溪流，畫出二個由山峰圍起的高聳城牆，牆內的水出不去，只會進到牆內的河流，而牆外的水也進不來，會流進屬於另一邊的集水區。

所在地沒下雨，不代表不會漲；連所在地都下雨，還不快跑

那為什麼河流會在雨後暴漲，原因就顯而易見了——廣大集水區的雨水，會在暴雨後全部集中到起算集水區的那個點。而就算所在地沒有下雨，該河流上游的集水區如果很大，而其中有一區下了暴雨，那麽，溪水一樣會在一段時間後，來到自己所在沒下雨的位置，俗稱「山洪爆發」，但其實就是「同一個集水區來的遲到水」。

也就是說，在這個案例裡，所有右側大的「泰平溪集水區」裡的水，在大暴雨後，森林吸不下的水就會全部往「虎豹潭」的紅點宣洩，並且和小的「後寮溪集水區」的水匯合，那是很可怕的事情。

今天出事的梳子壩，位於虎豹潭往泰平溪上游一點點處（紅點右手邊一點點），恰好就在匯流口上方。匯流口是二條河流交會的地方，而當強勁支流匯入主流時，會導致匯流口下游出現迴流區，導致主流水能通過的面積減少；這樣一來將造成主、支流各自靠近匯流口的上游處，水位因水流發生壅塞而抬升。而那個梳子壩，就正好位於這個位置附近。

我們可以試著用很粗淺的方式算看看，想像一下當天集水區的降雨對虎豹潭帶來的影響。根據中央氣象局資料，泰平溪的集水區居然在10/16日降下了當天全台第二高的累積雨量：單日194mm，光16:00-18:00間就下了107mm。這是非常可怕的數字，代表那個集水區的每一寸土地上，2小時均勻灑落了累積起來高「10.7公分」的水。

現在有了高度，只要把它和集水區的面積相乘，就可以得到落下的雨水總量，這是一個很簡單的數學。根據地圖，一個方格為一平方公里，泰平溪集水區大約有8.5格，所以是8.5平方公里，換算為850萬平方公尺。面積乘以高度0.107公尺，就能得到體積：約莫91萬立方公尺。

當然，如果水土保持有做好，平常降下的雨水不會全部都跑進河裡，絕大多數會：被樹冠與地被截留、被植物吸收、被土壤與腐植層吸收、滲入岩石與植物根部孔隙成為地下水…等。因此，就算十分保守的抓森林吸收了9成的雨水，那麽至少還有9萬立方公尺的水量，等著經過梳子壩所在河道宣洩。

這個量，大概等於：「36座標準奧運游泳池」或「2338 TEU，1/10台長賜輪的貨櫃量」但是，可以推測當天實際上流入溪流的雨水，一定比10%這個保守的數字還高，因為… 前面台灣已經連下快一週的暴雨，地下水位超高、森林能吸飽水的洞也早就都吸飽了，哪來的空位吸收新的水啊？假設當天集水區森林還有50%的吸水能力，剩下50%降水都集中到了泰平溪裡，那代表的意思相當於：「10/16暴雨開始後的2個小時裡，有半艘長賜輪貨櫃量的水，要通過虎豹潭那個寬才30公尺左右的河道」

那會是什麼大船入港的光景，光用想的就讓人冷汗直流。而且不用太多，只要讓河水高度上升半公尺，就會來到足以把人沖走的強度，更遑論有這麼多的水量了。而且，虎豹潭其實已經算是非常上游的溪流了，如果今天換作是更下游的溪流，將會有更廣大的集水區，那強降雨後要通過河道的水量，就遠遠不止於此了。

積沙成塔，聚水成流，看懂集水區才能趨吉避凶 

平常看氣象播報降雨量都是「幾mm」好像沒感覺，但把那微小的mm和整個集水區動輒好幾、十幾甚至幾十平方公里的面積相乘起來，就能累積出十分可觀的水量，最後通過起算集水區的那個河道截面，那可能是你玩水的地方，也可能是登山者渡河的地方。
集水區越大的河流，越要小心應對。台灣山高坡陡，水流的匯聚速度非常之快，只要一場傾盆大雨，廣大集水區裡的水就會在短短的時間裡讓水位迅速提高，但也會隨著雨勢趨緩而迅速消退。

在野外環境中與溪流相處時，必須先查看氣象：

1. 當天集水區裡是否有降雨機會？
2. 到現場時往河流上游看去，是否烏雲密佈？
如果都有，那就不建議過溪，要親水也僅能在岸邊，不要冒然進入溪流中央。否則當上游天氣驟變帶來洪水，自己又疏於察覺時，就可能發生憾事，或者一不小心無法回到出發的那一岸，最後在嘗試回到出發地時遇見危險，如同虎豹潭的案例。當然，如果天氣糟到連自己待的現場都在下雨，那就必須趕緊離開河邊，因為河水暴漲的速度是超乎想像的。

如果出門忘記查看預報，戲水現場也晴空萬里呢？那麽只要溪水出現下面三種
洪水徵兆便迅速遠離，就能在戲水或過溪時趨吉避凶：
1. 上游出現長得和動畫衝浪海浪一樣的「齊頭水」
2. 溪水突然變混濁
3. 水流突然加速

而接續2021國慶連假有諸多隊伍為洪水所困的議題，登山活動中，集水區的預判也同樣重要——長行程裡只要有過溪地形，一定要審慎分析中長期氣象，尤其有大集水區的河川更是如此。也千萬不要小看午後雷陣雨，它帶來的瞬間雨量，可是足以讓準備不足的隊伍原地迫降喔！

不過登山遇到溪水暴漲小事啦，退到高處紮營等水退再下山就好。沒痛沒病還要叫救難隊度過洶湧黑水來「讓自己趕快下山」的，真的完全是浪費社會資源，還置搜救人員於非必要的危險之中，社會應該支持當局立法嚴逞濫用者。

總之，在台灣的野地裡，只要遇到溪流，就要打開自己的警戒雷達，把握「無繩渡河水深不要過膝」、「時刻留意溪水狀態」、「下雨就遠離溪流」、「觀察集水區方向天氣」、「出發前審慎研究氣象預報」的原則，才能讓自己在樂山親水的同時，玩得平安、爬得長久喔！

最後，現場還在持續搜救的救難弟兄都辛苦了！還是希望奇蹟能早日出現，讓那兩個孩子平安回家。也希望政府能徹底檢討這種鬆散的戶外商業管理、加強戶外安全教育，讓憾事不再發生；而非只知封禁台灣的溪流，讓人民離水越來越遠，最後成為住在千溪之島上的旱鴨子。

※本文經雪羊視界 Vision of a Snow ram授權轉載，未經許可請勿任意轉載以免侵權。

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