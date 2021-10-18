深夜大鬧加水站！黑T屁孩「含槍口灌水」噁爆　地點曝：先別用

▲屁孩深夜在加水站玩鬧，做出超沒衛生的舉動。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

屁孩深夜在加水站惡作劇，把噁心當有趣，還拍攝11秒影片上傳IG！有網友17日在IG上看到這段誇張畫面，只見黑T屁孩含住加水槍出水口，接著就是一陣狂喝，水灌得太多還吐出來，讓原PO超傻眼，「真的有夠噁，下一個買水的也太可憐……」其他網友也怒批沒水準、沒衛生，「根本是猴子」。

這位網友在《Dcard》貼文「真的有夠噁心= =」，文中直呼「真的有夠噁，下一個買水的也太可憐，而且現在防疫時期，口罩不戴好，還把那根直接插在嘴裡= =」。看看這段11秒的影片，黑T屁孩人在某個加水站，為了要「喝水」，將口罩拉至下巴，並含住加水槍出水口，猛按一下發現水力太強含不住，還將整口水吐出來。

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▲黑T屁孩被爆料曾因三大過被退學，現在轉學到屏東的某間大專校院。（圖／翻攝自Dcard）

拍攝的人見狀還笑得很開心，繼續起鬨「兄弟再喝一口、再喝一口！」黑T屁孩則很配合地灌水，並比出一個「讚」的手勢。拍攝者事後不僅將這段影片PO上IG限時動態，還Tag黑T屁孩「猛喔不跟你喔開玩笑的 可」。

看到影片後，網友們全都傻眼，「怎麼不喝汽油？沒錢啊」、「太不衛生了吧」、「這是動物星球頻道前幾天播的猴子找水喝嗎」、「沒水準不是靠喝水補欸」、「一點也不好笑，而且超級不衛生，不知道為什麼還有臉錄限時動態耶」、「我還想說要環保要買桶子去加水站加水的說，算了。」

還有神人根據柱子上的字找到這間加水站，提醒大家這間加水站在高雄市湖內區長春四街，「一方面希望店家可以注意到，然後去進行清潔消毒，也才不會影響到他們生意；一方面讓大家知道位置，在店家完成清潔消毒之前，避免去那裡使用。」