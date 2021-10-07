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「輪轉位移」揮拳毆警、打爆救護員眼鏡　三重屁孩遭地面親密接觸

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區環河南路與中央南路口7日上午6時許發生汽、機車車禍，救護人員抵達現場協助包紮，不料卻被汽車駕駛2位屁孩攻擊臉部、擊碎眼鏡，緊急送醫後仍需縫合5針，而警方接獲轉報到場制止，過程中屁孩還施展出輪轉位移，讓員警左手掌拉扯中不慎骨折，直到支援警力趕抵才將2嫌壓制逮捕。

▲▼三重屁孩使出輪轉位移閃躲掉員警擒拿後，頻頻揮拳攻擊。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三重屁孩使出輪轉位移閃躲掉員警擒拿後，頻頻揮拳攻擊。（圖／記者陳豐德翻攝）

新北市消防局第三大隊的三重分隊葉姓、陳姓救護人員當時接獲消息，前往路口協助救，先幫受傷機車騎士清潔、包紮後，因為葉員要放置救護器材，請站在救護車車門處的汽車駕駛蔡男、陳男（皆20歲）移動位置時，2名屁孩不滿救護人員態度，竟徒手攻擊坐在駕駛座的葉員臉部。

▼屁孩從後方勾住員警的脖子。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重屁孩使出輪轉位移閃躲掉員警擒拿後，頻頻揮拳攻擊。（圖／記者陳豐德翻攝）

此暴力舉動造成葉員眼鏡破碎、右眉下撕裂傷、右眼下遭破碎鏡片劃傷、右眼紅腫，由陳員駕駛救護車將葉員後送至台北馬偕醫院進行治療，右眉下傷口共縫合5針、右眼附近傷口進行清創及消毒。

三重派出所警員獲報到場見狀立刻制止，經拉扯逮捕中不料屁孩又使出「輪轉位移」，腳步輕快地閃躲掉員警的攻擊後，配合重心頻頻揮拳攻擊員警，、從後方勒住員警脖子，造成賴姓員警左手掌的「第三掌骨」骨折，臉部兩側也因辣椒水而紅腫，另洪姓員警因辣椒水波及致雙眼紅腫，並立即通知線上警力到場支援，將2嫌實施壓制逮捕，訊後依妨害公務罪，移送新北地方檢察署偵辦。

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▼2名員警分別有骨折以及挫傷等傷勢。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重屁孩使出輪轉位移閃躲掉員警擒拿後，頻頻揮拳攻擊。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重屁孩使出輪轉位移閃躲掉員警擒拿後，頻頻揮拳攻擊。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重屁孩使出輪轉位移閃躲掉員警擒拿後，頻頻揮拳攻擊。（圖／記者陳豐德翻攝）

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