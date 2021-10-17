澳洲墨爾本全球封城最久　紐西蘭學習與病毒共存

▲墨爾本寫下全世界最長的封城紀錄，超越阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的234天。（圖／路透）

文／中央社墨爾本17日綜合外電報導

全世界為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封城最久的澳洲墨爾本，根據官員表示，將於本週內解除居家防疫令。鄰國紐西蘭加強疫苗接種，學習與COVID-19和平共處。

路透社報導，墨爾本在22日之前將解除一些限制。這個擁有500萬人口的城市，自2020年3月以來，歷經6次封鎖，總計將達262天，亦即近9個月都在防疫限制措施之下。

澳洲等媒體報導，墨爾本寫下全世界最長的封城紀錄，超越阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的234天。

不過，以墨爾本為首府的維多利亞州COVID-19確診病例仍在攀升。由於維州完整接種覆蓋率本週將達7成，限制措施因此可以鬆綁。

維州一些餐旅場所、商業活動重新開張時，容納人數將維持高度限制；估計最晚11月5日，維州成人完整接種覆蓋率一旦達8成，將更進一步放寬管制，包括許多零售商都可恢復營業。

維州今天通報新增1838例確診，7人病故；上週走出百日封鎖的新南威爾斯州，今天通報新增301例確診，10人病歿；新州有8成民眾已完整接種。

澳洲一度主張COVID-19「清零」策略來處理疫情，但病毒Delta變異株太具傳染力，以致難以遏止，目前澳洲透過加強施打疫苗，改弦更張朝著與病毒共存方向邁進。

在新策略之下，一旦有8成人口完整接種，封城令就不太可能實施。而在這個週末，澳洲已約有68%符合資格者完整接種。

澳洲衛生官員今天表示，紐西蘭南島沒有發生疫情，來自該島的旅客將自20日起恢復免檢疫隔離。此外，澳洲也正和新加坡協商，重啟兩國旅行往來，開放完整接種的旅客入境。

儘管最近幾個月確診病例增加，澳洲染疫人數比起許多已開發國家，仍相對較低，累計確診14萬3000例出頭、1530人病亡。

鄰國紐西蘭也在學習透過加強接種，與COVID-19和平共處；紐國今天通報，新增確診51例，其中47例都在最大城奧克蘭（Auckland）；奧克蘭自8月中旬封城至今。

根據衛生部初步資料顯示，昨天紐西蘭在一天之內施打疫苗人數，至少達總人口數的2.5%。