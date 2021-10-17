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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

滬上產官學界攜手合作　點亮台灣學子璀燦繁星

記者趙禕/上海報導
由復旦大學、上海市台辦和多家優秀企業共同合作打造的上海高校台灣大學生暑期實習「繁星計畫」活動，在進行了兩個多月的教學與實踐之後，今天舉行了結營儀式；參與活動的學生們不但學到了寶貴的實務經驗，更有兩位同學直接獲得企業聘用，順利進入職場。

▲上海高校台灣大學生暑期實習「繁星計畫」今天舉行結營儀式。（圖／記者趙禕攝）
▲上海高校台灣大學生暑期實習「繁星計畫」今天舉行結營儀式。（圖／記者趙禕攝）
在新冠疫情爆發之前，兩岸學術界的來往相當密切，經常舉辦交流學習活動；但是受到疫情影響，兩岸學術交流也遇到阻礙。為了讓更多台灣學子有機會到大陸創業就業、實現理想，上海市台辦和大陸頂尖學府復旦大學一同邀請大陸復星集團、頂新集團、旺旺集團、復思資本、電通集團、協力律所等17家知名企業，提供實習崗位給在大陸大學學習的台籍青年學生，通過建立政校企聯動平台，採用「實習+參訪+課程」模式，開展培訓及參訪活動，讓參加的學生們深入瞭解大陸發展，探索職場生態，拓展宏觀視野，並開設行業解析、職業規劃、財務知識、簡歷撰寫與面試等課程，幫助台灣青年提升職場素質與軟實力，搭建助力圓夢的舞台。
復旦大學副校長陳志敏表示，這次實習項目對促進青年成才、高校發展，推動社會進步、推動兩岸青年融合發展具有重要意義。青年學生通過真實的崗位鍛煉、職場體驗，進一步增進對社會的瞭解，增長了才幹；高校則通過這種創新形式拓寬平台，首次嘗試「主管部門-學校-街道-企業」四方聯動，互學、互融、互鑒，助力在滬優秀台灣大學生成為行業棟樑及社會英才。陳志敏表示，未來「繁星計畫」一定還會持續舉辦，希望吸引更多學生參加，搭建起兩岸青年交流的橋樑。

▲復旦大學副校長陳志敏。（圖／記者趙禕攝）
▲復旦大學副校長陳志敏。（圖／記者趙禕攝）
上海市台辦主任鍾曉敏期許參與活動的學生們，作為新時代青年，要把個人價值、人生理想同中華民族的命運緊緊連在一起，堅定走好每一步，不斷散發積極向上的青春風采。鍾曉敏表示，上海市各級政府、各部門都願意為台胞在滬生活、學習、創業就業提供良好的環境和成長成才的平台，希望兩岸青年共同攜手、團結奮進，為早日實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）
▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）
這次「繁星計畫」活動一共有102名學生報名，分別來自北京大學、復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東師範大學、南京大學、武漢大學、中山大學、上海財經大學等20所大陸知名頂尖大學，錄取40個人分別進入17家知名企業實習或工作，並且有兩名學生獲得全職工作資格。在這次活動裡表現優異的學生和參與的企業也分別獲得獎勵及感謝。

▲上海市台辦主任鍾曉敏、復旦大學副校長陳志敏為優秀學員頒獎。（圖／記者趙禕攝）
▲上海市台辦主任鍾曉敏、復旦大學副校長陳志敏為優秀學員頒獎

▲▼上海市台辦副主任陽禮華、上海市工商聯副主席施登定、楊浦區委常委董鑫旺、楊浦區政府黨組成員祁克萍為企業代表頒發聘書。（圖／記者趙禕攝）
▲▼上海市台辦副主任陽禮華、上海市工商聯副主席施登定、楊浦區委常委董鑫旺、楊浦區政府黨組成員祁克萍為企業代表頒發聘書。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市台辦副主任陽禮華、上海市工商聯副主席施登定、楊浦區委常委董鑫旺、楊浦區政府黨組成員祁克萍為企業代表頒發聘書。（圖／記者趙禕攝）
來自台北科技大學的葉于豪在完成本次活動之後得到全職工作。他表示，通過「繁星計畫」認識了很多大陸的同齡朋友，在和他們的交流中，逐漸瞭解大陸豐富的機會與快速的發展。「在項目老師的指導和同齡學員的相互支持下，我擺脫了孤軍奮戰，將狀態調整得更加穩健。憑著這股動力，我最後收穫滿意的工作，抓住機遇在大陸學習、發展。」

▲獲得全職工作的台北科技大學學生葉于豪。（圖／記者趙禕攝）
▲獲得全職工作的台北科技大學學生葉于豪。（圖／記者趙禕攝）
來自「復思資本」小組的上海交通大學劉芸茜、復旦大學王懷洲、上海財經大學羅筱雯，因為在本次活動中表現優異，也在現場和大家分享經驗。

▲表現優異的學生代表向大家分享經驗。（圖／記者趙禕攝）
▲表現優異的學生代表向大家分享經驗。（圖／記者趙禕攝）
復旦大學港澳台辦主任沈國麟對「繁星計畫」進行了項目總結，未來「繁星計畫」將堅持探索創新，拓寬校企資源，探索更多人才培養模式，提高育人的有效性和精准性，為學生職業發展提供更廣闊的平台，為更多學子創造學習和實踐的機會，也希望通過這個項目讓在滬台灣青年更好地融入本地生活，助力成才發展。

▲復旦大學港澳台辦主任沈國麟。（圖／記者趙禕攝）
▲復旦大學港澳台辦主任沈國麟。（圖／記者趙禕攝）

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