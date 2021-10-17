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中國智庫：美軍證實「美、加軍艦」　上週聯合通過台海

▲▼中國智庫：美軍證實美、加軍艦上週聯合通過台海。（圖／翻攝自twitter／SCS Probing Initiative）

▲中國智庫：美軍證實美、加軍艦上週聯合通過台海。（圖／翻攝自twitter／SCS Probing Initiative）

中央社台北17日電

中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」透過推特與微博稱，美國海軍第七艦隊新聞官證實，美國驅逐艦「杜威號」與加拿大巡防艦「溫尼伯號」14、15日聯合通過台灣海峽。

「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）日前在社群媒體上貼文稱，根據衛星影像，15日上午10時左右，台灣海峽南端出現一艘美軍勃克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦和一艘疑為溫尼伯號（HMCS Winnipeg）的加拿大軍艦正向北航行，「推測正在聯合進行穿越台灣海峽行動」。

貼文並稱，2020年曾穿越台海的溫尼伯號，近來積極在東海與南海活動。

「南海戰略態勢感知計畫」今天指出，美軍第七艦隊新聞官在推特向香港記者證實，美軍勃克級導向飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）14日、15日與加拿大皇家海軍哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦「溫尼伯號」合作通過台海，此一行動展現出美國與盟邦、夥伴對自由開放印太地區的承諾，而且這類合作是他們對該區安全繁榮的核心行動。

美軍杜威號為Flight IIA型勃克級驅逐艦，可承擔多種任務，能搭載2架具有空戰、潛戰和水面戰能力的MH-60直升機，設計目的是獨立作戰或與航空母艦打擊群、水面行動群或兩棲戰備群一起作戰。

杜威號9月抵達日本橫須賀港，加入第七艦隊作戰陣容。

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