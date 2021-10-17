4歲兒「跌落冰湖」身亡　父母捐聲納阻止憾事重演

▲去年12月密西根州發生一起男童在冰湖溺斃的意外。示意圖非事發地點。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國密西根州的中部的伊莎貝拉郡 （Isabella County）在去年12月，發生一起小男童在冰湖溺水身亡的意外，日前他的家人募資捐贈了一組聲納設備給消防貴，希望阻止類似的憾事再度發生。

綜合外媒報導，4歲的男童史賓賽（Spencer Kenny）去年12月在冰湖中溺斃，負責搜救的消防隊離當地不遠，很快就抵達，但是因為水中的環境混濁黑暗搜救不易，找到史賓賽時已經失去呼吸心跳。

消防隊隊長索爾茲伯里（Kevin Salisbury）表示，如果當初有聲納設備的話，結果或許會有很大的不同。

史賓賽的姑姑米歇爾（Mashelle Mitchell ）表示，自從她的兄弟約翰（John Kenny）失去了兒子之後，他們就一直在商量能夠為消防隊與潛水搜救隊做些什麼，「如果我們能因此挽救某人經歷類似遭遇，那麼這每一分錢都花得很值得」。

約翰和他的妻子瑞秋（Rachel Kenny）最後決定，透過募資網站Gofundme，購得一組可在5分鐘內，掃描2英畝（約8094平方公尺）水域的聲納。約翰對此表示，「失去孩子的痛苦是很可怕的，但是如果能夠幫助另一個家庭，不再經歷這樣的痛苦，這是無價的」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘