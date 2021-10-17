蔡英文紀念文協百年　主張「台灣是台灣人的台灣」提醒人民要自信

▲總統蔡英文出席「『百年追求‧世紀之約』台灣文化協會一百年紀念會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文17日出席「『百年追求‧世紀之約』台灣文化協會一百年紀念會」，感念前人的付出成就今日的台灣；她也以文協所主張的「台灣是台灣人的台灣」，以及「世界的台灣」，提醒台灣人民要有自信。

蔡英文致詞時表示，前幾天台灣前輩藝術家黃土水的名作《甘露水》重新回到世人的眼前，這件傳奇性的雕刻作品，以自信的姿態，訴說了百年前藝術家對台灣社會進步的期待。

蔡英文說，在《甘露水》問世的1921年，正好也是「台灣文化協會」創立的那一年，今天紀念文協百年，很巧合的，這場紀念會的場地也收藏著黃土水的最後遺作——《水牛群像》。

蔡英文說，不論是黃土水，或是創立文協的林獻堂、蔣渭水、蔡培火、賴和等前輩，他們都熱愛著台灣，更懷抱強烈的認同和使命，直到一百年後的今天，黃土水所期待的藝術上「福爾摩沙時代」，文協所主張的「台灣是台灣人的台灣」，以及「世界的台灣」，這些信念都提醒台灣人民要有自信。

蔡英文強調，今天不只是紀念一個團體或一個年代，更要延續他們的精神，持續讓台灣文化作為推動台灣進步的力量。她指出，文化有活力，國家就有力量，過去這幾年來，政府設立了文化內容策進院，以國家戰略的高度，支持文化產業的發展，也推動修法，讓文化治理的法規體系能夠更加完備。

▼總統蔡英文出席「『百年追求‧世紀之約』台灣文化協會一百年紀念會」。（圖／總統府提供）



她強調，今天國立台灣文學館、國立台灣歷史博物館，都從四級機構升格為三級機構，未來這兩座博物館將有更豐沛的能量，呈現出台灣的歷史和文學。

蔡英文進一步指出，今年自己的國際媒體平台「Taiwan+」也正式上線，可以向世界展現台灣多元的面貌和成果，對國際社會傳達台灣的聲音和成就。

蔡英文認為，文協前輩們期待的自由時代已經來臨，現在的台灣，文化的發展和展演的形式，不再受到政府多禁止，人民的言論和表達自由也受到保障。

蔡英文指出，今年的金曲獎、金鐘獎，有許多年輕的得獎人展現了特別的氣質，新世代的台灣年輕人，在這塊土地上，孕育出自由奔放的思想，創作出獨一無二、屬於我們自己的記憶和未來。

她認為，唯有自由的人才能飛翔，我們感念前人的付出，成就了今天的台灣，希望大家一起為世界的台灣，繼續團結、努力。

▼總統蔡英文出席「『百年追求‧世紀之約』台灣文化協會一百年紀念會」。（圖／總統府提供）

