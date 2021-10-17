　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文紀念文協百年　主張「台灣是台灣人的台灣」提醒人民要自信

▲▼總統蔡英文出席「『百年追求‧世紀之約』臺灣文化協會一百年紀念會」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「『百年追求‧世紀之約』台灣文化協會一百年紀念會」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文17日出席「『百年追求‧世紀之約』台灣文化協會一百年紀念會」，感念前人的付出成就今日的台灣；她也以文協所主張的「台灣是台灣人的台灣」，以及「世界的台灣」，提醒台灣人民要有自信。

蔡英文致詞時表示，前幾天台灣前輩藝術家黃土水的名作《甘露水》重新回到世人的眼前，這件傳奇性的雕刻作品，以自信的姿態，訴說了百年前藝術家對台灣社會進步的期待。

蔡英文說，在《甘露水》問世的1921年，正好也是「台灣文化協會」創立的那一年，今天紀念文協百年，很巧合的，這場紀念會的場地也收藏著黃土水的最後遺作——《水牛群像》。

蔡英文說，不論是黃土水，或是創立文協的林獻堂、蔣渭水、蔡培火、賴和等前輩，他們都熱愛著台灣，更懷抱強烈的認同和使命，直到一百年後的今天，黃土水所期待的藝術上「福爾摩沙時代」，文協所主張的「台灣是台灣人的台灣」，以及「世界的台灣」，這些信念都提醒台灣人民要有自信。

蔡英文強調，今天不只是紀念一個團體或一個年代，更要延續他們的精神，持續讓台灣文化作為推動台灣進步的力量。她指出，文化有活力，國家就有力量，過去這幾年來，政府設立了文化內容策進院，以國家戰略的高度，支持文化產業的發展，也推動修法，讓文化治理的法規體系能夠更加完備。

▼總統蔡英文出席「『百年追求‧世紀之約』台灣文化協會一百年紀念會」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「『百年追求‧世紀之約』臺灣文化協會一百年紀念會」。（圖／總統府提供）

她強調，今天國立台灣文學館、國立台灣歷史博物館，都從四級機構升格為三級機構，未來這兩座博物館將有更豐沛的能量，呈現出台灣的歷史和文學。

蔡英文進一步指出，今年自己的國際媒體平台「Taiwan+」也正式上線，可以向世界展現台灣多元的面貌和成果，對國際社會傳達台灣的聲音和成就。

蔡英文認為，文協前輩們期待的自由時代已經來臨，現在的台灣，文化的發展和展演的形式，不再受到政府多禁止，人民的言論和表達自由也受到保障。

蔡英文指出，今年的金曲獎、金鐘獎，有許多年輕的得獎人展現了特別的氣質，新世代的台灣年輕人，在這塊土地上，孕育出自由奔放的思想，創作出獨一無二、屬於我們自己的記憶和未來。

她認為，唯有自由的人才能飛翔，我們感念前人的付出，成就了今天的台灣，希望大家一起為世界的台灣，繼續團結、努力。

▼總統蔡英文出席「『百年追求‧世紀之約』台灣文化協會一百年紀念會」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「『百年追求‧世紀之約』臺灣文化協會一百年紀念會」。（圖／總統府提供）

ET快訊
她眼皮跳遭誤會「拋媚眼」！一查驚見腦幹長腫瘤
陸瘋傳「KTV封殺藝人」歌曲全下架　名單驚見蔡依林、周子瑜
虎豹潭鐘男家屬「六合橋招魂」　女兒悲喊：爸爸回家了
虎豹潭9歲女童遭沖走！「抓樹幹、吹哨」冷靜自救
快訊／高鐵「軌道異常」緊急停在苗栗　部分列車將延誤
看愛國片被逼吞「凍馬鈴薯＋炒麵粉」！　網狂吐槽
台北人收全英文「國家警報」　翡翠水庫回應了
敦北IKEA「原地復活」！　最大差別曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝長廷舉證駁線民說　「加害者指證轉型正義會很荒謬」

黃國書認當線民　魏明谷自爆「曾拒情治單位每月2千元吸收」

謝志偉稱「舉國旗吐血」立院要求返台報告　傳被外交部拒絕

蔡英文紀念文協百年　主張「台灣是台灣人的台灣」提醒人民要自信

趙少康批陳柏惟打可憐牌　「昔嗆1打35今作秀撐不到中午」

黃國書認當國民黨線民退黨　陳菊：轉型正義不該是「政治鬥爭工具」

賴清德為「城中城」事故罹難者上香　也赴醫院探視傷患

黃國書認當國民黨線民　促轉會：勿獵巫！追究個別責任尚須法源

「台灣短期難再組新政黨」　王時思呼籲重視「里長基層選舉」

快訊／虎豹潭4死2失蹤　2名公司負責人找到了

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

夜奔彰化搶「1盒20元」法拍口罩　規則不清、插隊多！民眾爆口角

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

謝長廷舉證駁線民說　「加害者指證轉型正義會很荒謬」

黃國書認當線民　魏明谷自爆「曾拒情治單位每月2千元吸收」

謝志偉稱「舉國旗吐血」立院要求返台報告　傳被外交部拒絕

蔡英文紀念文協百年　主張「台灣是台灣人的台灣」提醒人民要自信

趙少康批陳柏惟打可憐牌　「昔嗆1打35今作秀撐不到中午」

黃國書認當國民黨線民退黨　陳菊：轉型正義不該是「政治鬥爭工具」

賴清德為「城中城」事故罹難者上香　也赴醫院探視傷患

黃國書認當國民黨線民　促轉會：勿獵巫！追究個別責任尚須法源

「台灣短期難再組新政黨」　王時思呼籲重視「里長基層選舉」

快訊／虎豹潭4死2失蹤　2名公司負責人找到了

謝長廷舉證駁線民說　「加害者指證轉型正義會很荒謬」

陳泱瑾親自帶8歲女兒打耳洞！　「沒告知老公」臨時起意過程網讚翻

高國麟開轟！范國宸致勝安　悍將3比1對獅2連勝

運動前喝綠茶會瘦！醫曝「喝4種茶飲」最佳時機點　一張圖看懂

稱讚王維中投得好　曾仁和沒留中職首勝球

全運會／余雅倩鏈球62M91三破大會　首金入袋坦言給自己壓力大

收五月天阿信訊息　魏嘉瑩嚇到「以為詐騙集團」：完全不敢聲張

陸瘋傳「KTV封殺藝人」歌曲全下架　47人名單驚見蔡依林、周子瑜

虎豹潭鐘男家屬「六合橋招魂」　女兒悲喊：爸爸回家了

黃國書認當線民　魏明谷自爆「曾拒情治單位每月2千元吸收」

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

政治熱門新聞

快訊／綠委認了曾當國民黨線民　宣布退黨

快訊／虎豹潭4死2失蹤　2名公司負責人找到了

虎豹潭6人失聯　柯文哲深夜發文

議會起立為死者默哀　黃捷坐著滑手機道歉了

虎豹潭體驗營名曝　侯友宜：會查證照

朱立倫探傷患遭擋　原因揭曉「要打高端才能進醫院」

快訊／1大3小仍失蹤　侯友宜曝虎豹潭搜救進度：很困難

蔡英文：中央全力支援虎豹潭救難

基進黨籲「黃白」支持者挺3Q　他打臉：陳柏惟曾批這些人腦容量不高

孫大千：羅文嘉在陳水扁身邊權傾一時　有資格罵鄭麗文不要臉嗎？

朱立倫探城中城傷者遭擋　狠酸蔡英文

快訊／確診新莊女移工「接觸19人」　Ct值37.3「感染源不明」

虎豹潭6失蹤！蘇貞昌：全力支援救援

黃國書退出民進黨　網感嘆：全黨挺3Q卻沒人為他講話

更多熱門

相關新聞

虎豹潭意外2人仍失聯　蔡英文：不放棄任何希望為救難人員打氣

虎豹潭意外2人仍失聯　蔡英文：不放棄任何希望為救難人員打氣

新北市虎豹潭暴漲沖走2大4小，目前仍持續搜救中，總統蔡英文今（17）日透過臉書表示，救難人員持續搜救，不放棄任何希望。我們一起為救難人員打氣，也祈願後續傳來好消息。

朱立倫探傷患遭擋　原因揭曉「要打高端才能進醫院」

朱立倫探傷患遭擋　原因揭曉「要打高端才能進醫院」

虎豹潭6失蹤！蘇貞昌：全力支援救援

虎豹潭6失蹤！蘇貞昌：全力支援救援

蔡英文：中央全力支援虎豹潭救難

蔡英文：中央全力支援虎豹潭救難

城中城火劫他帶傷穿病袍招魂　淚崩：爸媽都走了

城中城火劫他帶傷穿病袍招魂　淚崩：爸媽都走了

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

陳修將用保鮮膜補破碎頭骨　遭爆根本雙面人

女友求救「將哥打我」　陳修將冷回警3個字

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！35秒片曝

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

大咖男歌手唱一半高空重摔「滿手鮮血」！傷勢曝光

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

快訊／綠委認了曾當國民黨線民　宣布退黨

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面