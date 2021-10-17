體育署「運動 i 台灣」城市推展列車　17日開抵台南南關線

▲體育署「運動 i 台灣」城市推展列車17日開抵南關線，在歸仁區舉辦運動嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



體育署「運動 i 台灣」城市推展列車17日開抵南關線，在歸仁區舉辦運動嘉年華活動，以鼓舞為主題，邀請8組表演團體齊聚獻藝，成員從大人到小孩都有，精彩呈現，也讓鄉親們感受國內、外鼓藝文化的多元樣貌，是民眾在後疫情時代，運動體驗的新選擇。

這場「新豐鼓舞運動嘉年華」由台南市體育總會、台南市歸仁區體育會聯合主辦，17日上午9時在歸南北極殿廟埕熱鬧揭幕。台南市長黃偉哲出席開幕典禮，感謝主辦單位和各單位協辦這場精彩的新豐鼓舞運動嘉年華。市長黃偉哲說：「現場的各位同學、選手，不管是太鼓、戰鼓、武術、舞蹈等都有非常好的表現，感謝各位老師的協助，也祝福這次活動圓滿順利」。





活動持續至下午1時，演出內容包含台灣傳統的「醒獅戰鼓」，以及「日本沖繩太鼓」與「太鼓打擊」等3種鼓藝特色，也是難得一見的文化交流。應邀演出的8組團隊，在太鼓項目上，有中華醫事科大太鼓社、新豐高中太鼓社、六甲國中太鼓隊、崇和國小太鼓隊、育仁幼兒園太鼓隊等，從大學到幼兒園，涵蓋各級學校的大小朋友。另外，還有芸逸鼓樂表演藝術團與芸逸舞蹈團，以及六甲國中的武術隊等，每個應邀的表演隊伍都精銳盡出，讓參加的鄉親們大呼過癮。現場除了表演之外，主辦單位還安排體驗活動，參加的民眾，主要能完成3場，就可獲贈小禮物。這場活動主要目的，在於響應體育署實現自發、樂活、愛運動的精神，讓社區民眾為個人健康而培養愛運動的風氣，進而降低醫療資源支出，提升國家競爭力。





除了17日熱鬧登場的新豐鼓舞運動嘉年華外，歸仁區體育會也在仁壽宮辦理一場新豐鼓舞羽球展演嘉年華，以球藝切磋為主，土風舞運動和氣功運動為輔，讓大家交流聯誼維繫感情，同樣大受歡迎，現場民眾玩得不亦樂乎。

主辦單位表示希望透過活動，貫徹人人愛運動，樂活挺台灣理念，讓鼓藝和羽球運動融入一般社區民眾生活，倡導要活就要動的觀念，落實強化基層體育組織；配合國家防疫規範，活動人數有上限，全程都需戴口罩，並採實聯制，讓大家安心運動。更多活動資訊可至「台南i運動-運動i台灣」臉書粉絲專頁查詢。